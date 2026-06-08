Sénégal: Clôture de la 3è édition du festival de la BD Attaaya - La bande dessinée, vecteur de dialogue

La 3e édition du festival de la bande dessinée (BD) Attaaya s'est achevée ce samedi 6 juin 2026 au siège de la Délégation générale de la Wallonie-Bruxelles à Dakar, après deux jours d'intenses activités placées sous le signe de la créativité, de la transmission et de la découverte artistique.

Organisé du 5 au 6 juin 2026, l'événement a transformé les locaux de la Délégation en une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Dès la matinée du samedi, une forte affluence a été notée : des élèves venus de plusieurs établissements de la capitale sénégalaise mais également de l'intérieur du pays ont pris d'assaut le rez-de-chaussée et l'arrière-cour du bâtiment.

Dans une ambiance conviviale et pédagogique, le festival a pris les allures d'une grande classe d'arts visuels. Les espaces ont été aménagés pour favoriser les échanges entre dessinateurs et visiteurs, principalement des enfants du cycle élémentaire et du préscolaire, venus s'initier à l'univers de la bande dessinée.

Un dialogue entre générations d'artistes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des moments forts de cette clôture a été l'échange entre le maître de la BD originaire de la République démocratique du Congo, Barly Baruti, et le jeune prodige sénégalais de 12 ans, Cheikh Diop.

Face aux élèves, Barly Baruti a partagé son parcours artistique, expliquant que la bande dessinée lui permet de "communiquer autrement" et de rendre l'art accessible même à ceux qui lisent peu, grâce à la force des images et des expressions graphiques. Il a également encouragé les jeunes à persévérer dans leur passion, soulignant l'importance de soutenir toute forme de vocation artistique.

De son côté, le jeune Cheikh Diop a suscité admiration et curiosité en racontant avoir commencé le dessin dès l'âge de 7 ans, avec déjà plusieurs années d'expérience malgré son jeune âge. Son témoignage a illustré la place croissante de la jeunesse dans la création graphique au Sénégal.

Les échanges ont été ponctués de questions du public scolaire, créant un véritable moment de partage intergénérationnel autour de la passion de la BD.

Des ateliers d'initiation très fréquentés

En parallèle, plusieurs stands et ateliers ont animé l'arrière-cour du siège de la Délégation. Livres, expositions, démonstrations et initiations au dessin ont rythmé les deux journées du festival.

Un atelier particulièrement apprécié était celui animé par Pascal Dessous, président du Club Japon de la bande dessinée. Il a initié les enfants au dessin, à la calligraphie et aux bases de la culture japonaise, notamment le manga. Selon lui, ces ateliers sont ouverts à tous, même aux débutants, avec l'objectif de démocratiser l'apprentissage artistique.

Le Club Japon, en partenariat avec l'ambassade du Japon, développe depuis plusieurs années des activités pédagogiques autour de la BD et des arts graphiques, contribuant à l'ouverture culturelle des jeunes publics.

Créé en 2024, le festival Attaaya s'impose progressivement comme un rendez-vous important de la bande dessinée au Sénégal. Sa première édition s'était tenue sur plusieurs sites emblématiques de Dakar, notamment la Place du Souvenir africain, l'Institut français et le Centre Yennenga.

Cette troisième édition confirme la dynamique de croissance du festival, qui met en avant la bande dessinée comme outil d'expression, d'éducation et de dialogue culturel entre l'Afrique et le reste du monde.

Avec cette clôture riche en échanges et en découvertes, Attaaya 2026 laisse entrevoir de nouvelles ambitions pour les prochaines éditions, dans un contexte où la BD s'affirme de plus en plus comme un art majeur auprès de la jeunesse sénégalaise et africaine.