Sénégal: Journée mondiale des océans - La bataille des mangroves à Joal-Fadiouth

A l'occasion de la Journée mondiale des océans, ce lundi 8 juin 2026, l'association AGIRE, en partenariat avec Greenpeace Afrique et la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (Dampc), organise une vaste opération de reboisement de mangroves et de sensibilisation à la préservation des écosystèmes marins. Une initiative qui intervient dans un contexte stratégique marqué par la finalisation prochaine du Plan national de biodiversité du Sénégal (Nbsap).

Plus de 200 bénévoles sont attendus dans la commune de Joal-Fadiouth pour participer à une campagne de restauration écologique visant à planter 10 000 propagules de mangrove sur une superficie d'un hectare. Cette action s'inscrit dans les efforts de lutte contre la dégradation des zones côtières et de préservation des habitats naturels indispensables à la reproduction de nombreuses espèces halieutiques.

Au-delà de l'opération de terrain, les organisateurs procéderont à la remise officielle du rapport intitulé « Justice pour l'Océan et les Peuples » aux autorités en charge des aires marines protégées. Ce document met en lumière les enjeux liés à la gouvernance des ressources marines, à la protection de la biodiversité et aux droits des communautés côtières dépendantes de la pêche artisanale.

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Une mobilisation citoyenne et institutionnelle

La journée débutera par l'accueil et l'inscription des participants avant une cérémonie officielle marquée par les interventions du maire de Joal-Fadiouth, du conservateur de l'Aire Marine Protégée, du président d'AGIRE et des représentants de Greenpeace Afrique. Un point de presse permettra également de présenter les principaux enseignements du rapport ainsi que les défis auxquels font face les écosystèmes marins sénégalais.

Les équipes de bénévoles seront ensuite déployées dans les zones ciblées pour mener les opérations de reboisement, considérées comme essentielles à la régénération des mangroves. Ces forêts côtières jouent un rôle crucial dans la protection du littoral contre l'érosion, le stockage du carbone et le maintien de la biodiversité.

Des chiffres qui interpellent

Les données présentées par les organisateurs soulignent l'urgence d'agir. Actuellement, seulement 3,09 % de l'espace marin sénégalais bénéficie d'un statut de protection, alors que l'objectif mondial fixé pour 2030 est d'atteindre 30 % des zones marines protégées.

Le rapport rappelle également qu'environ 500 000 tonnes de poissons sont capturées chaque année en Afrique de l'Ouest pour la production de farine et d'huile de poisson. Une quantité qui pourrait contribuer à nourrir près de 33 millions de personnes dans la région, mais qui est en grande partie destinée à l'exportation vers les marchés asiatiques et européens.

Par ailleurs, l'expérience de gestion communautaire menée dans certaines zones protégées constitue une source d'espoir. Dans la réserve communautaire de Kawawana, le retour de plus de vingt espèces de poissons ainsi que de lamantins, dauphins et crocodiles témoigne des résultats positifs obtenus grâce à une gouvernance locale durable des ressources naturelles.

Un rendez-vous décisif pour la biodiversité

Cette célébration intervient à seulement dix-huit jours de la date annoncée pour la finalisation du nouveau Plan national de biodiversité du Sénégal. Pour les acteurs engagés dans la protection de l'environnement, cette période représente une opportunité majeure pour renforcer les engagements du pays en faveur de la conservation des écosystèmes marins et côtiers.

Depuis 2017, l'association AGIRE mène des actions de restauration de la mangrove Rhizophora à Joal-Fadiouth. Grâce à l'implication des communautés locales, plusieurs sites ont été réhabilités, contribuant à la sauvegarde d'un patrimoine naturel essentiel pour les populations riveraines.

À travers cette journée mondiale des océans, les organisateurs entendent rappeler que la protection des mers, des mangroves et de la biodiversité n'est pas seulement une question environnementale, mais également un enjeu économique, social et alimentaire pour des milliers de familles sénégalaises vivant des ressources marines.