Sénégal: Refondation du système éducatif - L'approche centrale du Gouverneur de Matam

Le Ministère de l'Éducation nationale s'engage activement dans une vaste initiative de refonte du système éducatif, visant à redéfinir ses objectifs globaux, sa vision stratégique et ses valeurs fondamentales. Ce processus ne se limite pas aux dimensions idéologiques, mais englobe également les contenus pédagogiques et les structures organisationnelles, notamment la réorganisation des cycles scolaires. L'innovation joue un rôle central, avec l'intégration du numérique, du dispositif d'appui à la réussite des apprentissages (DARA), ainsi que le renforcement de l'enseignement de l'anglais et des sciences, illustrant une volonté de moderniser et d'adapter le système aux besoins contemporains.

Un forum sur deux jours, organisé ce week-end, à la gouvernance de Matam, a offert une plateforme précieuse pour aborder les spécificités locales et examiner les difficultés concrètes. Les travaux ont inclus la participation active des différents acteurs du secteur éducatif, en particulier les enseignants, élèves et familles. Selon Mamadou Diouf, inspecteur de l'éducation, « l'approche adoptée repose sur une démarche scientifique qui privilégie l'observation directe sur le terrain afin d'identifier les problèmes, recueillir les besoins et aspirations des populations, tout en analysant les défis rencontrés ».

Cette phase initiale de collecte est décrite comme fondamentale pour réunir des données factuelles nécessaires à une synthèse rigoureusement élaborée et à la construction d'une stratégie adaptée aux réalités locales. Laquelle stratégie ambitionne d'harmoniser les objectifs éducatifs, les valeurs essentielles et les contenus d'apprentissage avec les exigences actuelles, tout en introduisant des innovations technologiques et disciplinaires. Mamadou Oumar Guèye, inspecteur d'académie de Matam, souligne aussi l'importance de cette approche scientifique et rigoureuse, mettant en avant la réalisation d'un diagnostic complet avant toute prise de décision majeure. L'objectif principal consistant à garantir une participation inclusive des différents acteurs autour des enjeux éducatifs afin de répondre efficacement aux attentes réelles de la société et des communautés éducatives.

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Le triptyque intérêt-motivation-volonté comme une approche centrale

De son côté, le gouverneur de région Saïd Dia a plaidé pour une transformation en profondeur du système éducatif sénégalais afin de le préparer à relever les défis du XXIe siècle. Son intervention a insisté sur la nécessité de changements tant matériels (infrastructures, outils pédagogiques) qu'immatériels (valeurs, disciplines enseignées et méthodes pédagogiques). Il a mis en avant le triptyque intérêt-motivation-volonté comme une approche centrale permettant d'éveiller les élèves à la curiosité intellectuelle, d'entretenir leur engagement et de promouvoir leur épanouissement sur le long terme. Il a également souligné l'importance de revaloriser des disciplines souvent marginalisées telles que les arts, le sport et la musique. Relevant que « ces activités disposent d'un potentiel socio-économique significatif à l'ère moderne et pourraient contribuer non seulement à développer une diversité de talents, mais aussi à susciter des vocations et déboucher sur des carrières prometteuses ».

Par ailleurs, le gouverneur a insisté sur la nécessité de repenser les valeurs transmises au sein du système éducatif. Soulignant que, l'éducation ne doit pas se limiter à l'acquisition de connaissances ; elle doit aussi former des citoyens capables de s'adapter aux dynamiques culturelles et économiques de leur environnement. Concernant les matières scientifiques, il a évoqué la perception souvent négative qu'ont les élèves envers ces disciplines, probablement alimentée par des méthodes pédagogiques peu stimulantes. Un constat, selon l'autorité, qui met en lumière l'urgence de développer des approches plus innovantes, participatives et concrètes pour transformer cette perception et encourager leur intérêt pour les sciences.

Dans un contexte mondial en mutation rapide, les différentes réflexions des acteurs convergent vers un objectif commun. Celui de bâtir un système éducatif flexible et capable de répondre aux réalités spécifiques de la région et du Sénégal tout en offrant un environnement propice aux enseignements-apprentissages, à la motivation et à l'épanouissement des élèves. Pour la région, la refonte proposée doit garantir une éducation de qualité, équitable et mieux préparée pour relever les défis de l'avenir.