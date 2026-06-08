Sénégal: Engagement citoyen - Mutations relance l'intelligence collective

Une nouvelle plateforme citoyenne indépendante a été officiellement lancée à Dakar le 6 juin 2026, lors de son Assemblée générale constitutive. Entre réflexion, engagement territorial et participation citoyenne, l'association MUTATIONS veut construire une dynamique collective tournée vers l'action concrète et le bien commun.

À l'heure où le Sénégal est confronté à d'importantes recompositions sociales, économiques et politiques, un collectif de citoyennes et de citoyens entend faire de l'intelligence collective un levier de réflexion et de transformation. Son nom : MUTATIONS.

L'association, officiellement lancée le 6 juin 2026 à Dakar à l'occasion de son Assemblée générale constitutive, se présente comme un espace citoyen indépendant articulant réflexion, intelligence collective et action concrète.

Ni parti politique traditionnel ni simple cercle intellectuel, MUTATIONS revendique une posture singulière. Le mouvement entend produire des idées utiles, reconnecter le débat public aux réalités des territoires et favoriser l'émergence de réponses collectives aux grands défis du Sénégal contemporain.

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Une logique de construction plutôt que de confrontation

À rebours des logiques de polarisation ou de réaction permanente, MUTATIONS affirme vouloir inscrire son action dans une démarche de construction et d'utilité collective.

L'association repose sur cinq principes fondamentaux. Elle place au coeur de son action la dignité et la justice, l'articulation entre le savoir et l'action, la démocratie participative, l'innovation et l'efficacité, ainsi que la capacité d'adaptation aux mutations du monde contemporain.

« Comprendre pour agir. Agir pour transformer. » Le slogan résume la philosophie de l'association, qui entend faire dialoguer expertise, savoirs populaires et expériences territoriales.

L'association insiste également sur son indépendance. MUTATIONS ne se définit pas comme un parti politique et affirme ne s'inscrire dans aucune logique partisane. L'objectif affiché est plutôt de créer un cadre ouvert de participation citoyenne capable de produire des propositions concrètes et des initiatives utiles aux communautés.

Une plateforme ouverte aux citoyens et à la diaspora

L'association se veut inclusive. Jeunes, experts, universitaires, acteurs communautaires, professionnels, militants associatifs ou membres de la diaspora : toute personne souhaitant contribuer à une dynamique citoyenne constructive peut rejoindre la plateforme.

Les futurs adhérents pourront intégrer des Cercles de Savoirs thématiques, participer à des ateliers, contribuer à des productions collectives ou encore accompagner des initiatives citoyennes locales.

À terme, MUTATIONS prévoit un important déploiement territorial avec des structures locales, des espaces de réflexion thématiques et des actions pilotes destinées à produire des impacts concrets sur le terrain.

Une Assemblée générale fondatrice

L'Assemblée générale constitutive du 6 juin prochain est une étape dans la structuration de l'association.

Le programme a adopté les textes fondateurs, l'installation des organes de gouvernance, le lancement officiel des adhésions ainsi que la présentation des orientations stratégiques de la plateforme

Au-delà de l'aspect institutionnel, les initiateurs de MUTATIONS ont souhaité surtout faire de cette rencontre un signal ? Celui d'une volonté de remettre l'intelligence collective, l'engagement citoyen et l'action utile au centre de la réflexion sur l'avenir du Sénégal.