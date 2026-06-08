Afrique du Nord: 'Under the Sun' - Le cri d'alarme de la jeunesse du Sud global contre le coût humain dévastateur de la crise climatique

Tunis — Des jeunes activistes de l'environnement de 100 pays, dont la majorité représente le Sud global, ont témoigné dans le long métrage (63 min) ) "Under the Sun" (Sous le soleil), de Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), pour dénoncer le coût humain de la crise climatique et les profits des industries fossiles.

Produit en collaboration avec l'organisation "Roots" et l'agence "Brain Hug", ce documentaire qui vient de sortir à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin de chaque année), recueille des récits personnels issus de nombreux pays, notamment la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Liban, le Kenya, l'Ouganda, les Philippines, le Baloutchistan, le Brésil, la Colombie, et le Guatemala.

Ces témoignages mettent en lumière un mouvement mondial grandissant qui ouvre la voie à la justice climatique, s'oppose aux systèmes injustes, défend la nature et remet en question les systèmes politiques et économiques mondiales à l'origine de l'effondrement environnemental.

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Réunis dans les montagnes du Liban à l'été 2023, 450 protagonistes expliquent la nécessité d'un changement systémique face à un modèle fondé sur l'exploitation et le colonialisme. "Ce film démontre ce que les gouvernements refusent d'admettre : les jeunes et les communautés en première ligne ouvrent déjà la voie vers la justice climatique", a déclaré Kenzie Azmi, responsable chez Greenpeace MENA.

"Les compagnies pétrolières internationales continuent de générer des milliards de dollars de profits chaque année, aggravant ainsi la crise climatique, tandis que les communautés du Sud global en subissent les conséquences. Dans le même temps, les pays industrialisés les plus riches continuent de retarder la mise à disposition des financements indispensables à la transition vers les énergies renouvelables, à l'adaptation climatique et à la réparation des pertes et dommages liés au changement climatique dans les pays du Sud. Il est temps de contraindre les pays historiquement responsables de la pollution à débloquer des financements climatiques à la hauteur des besoins et à s'acquitter de leur dette climatique", a souligné Azmi.

Le documentaire souligne que la crise climatique dépasse le cadre environnemental pour devenir une crise personnelle et politique. Elle alimente la pauvreté, la dépossession des terres et les inégalités de genre. Le film rapporte notamment que des jeunes filles sont contraintes d'abandonner leurs études ou de se marier précocement, tandis que des communautés autochtones voient leurs terres contaminées.

Yusuf Baluch, originaire du Baloutchistan, a témoigné de cette urgence : "nos maisons sont emportées par les eaux, nos terres agricoles se transforment en poussière et nos enfants grandissent dans la peur pendant que les géants du pétrole s'enrichissent grâce à notre souffrance".

Face à cette souffrance, la jeune militante tunisienne du mouvement "Youth for Climate" (Jeunes pour le climat), Assia El Guezi a mis l'accent sur l'importance du rôle joué par la société civile, les alliances pour le climat et les coopératives agricoles dans la conduite du changement vers un meilleur avenir et la mise en place de solutions concrètes et efficaces plutôt que de s'en remettre à des "solutions imposées d'en haut". La jeune militante a également évoqué le rôle crucial des populations locales dans la protection des richesses naturelles et leur exploitation de manière durable.

"Under the Sun" met ainsi en évidence le fardeau inégal de la crise climatique et l'urgence d'agir pour la justice climatique et la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Les jeunes en première ligne appellent à des mesures immédiates : éliminer progressivement les combustibles fossiles, protéger la biodiversité et garantir la justice, la responsabilité et un soutien concret aux communautés les plus touchées. Le film est accessible sur YouTube, et des projections physiques sont organisées sur plusieurs continents.