Afrique: Ebola - Nouvelles restrictions d'entrée sur le territoire

Face à l'évolution de l'épidémie d'Ebola dans certaines régions d'Afrique, les autorités du pays renforcent les mesures sanitaires aux frontières. À partir du 8 juin, l'entrée sur le territoire sera temporairement interdite aux ressortissants étrangers en provenance de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud.

Le directeur par intérim des services de santé, le Dr Fazil Khodabocus, souligne que «ces mesures visent avant tout à protéger la population» contre un éventuel risque d'importation du virus.

Toutefois, les citoyens mauriciens ainsi que les détenteurs de permis de travail, de résidence, d'occupation permit ou de visas valides pourront entrer sur le territoire mauricien. Ils devront néanmoins observer une quarantaine obligatoire de 21 jours s'ils ont séjourné ou transité dans l'un de ces pays au cours des trois dernières semaines.