Afrique de l'Est: La HCC recadre la ministre de la Justice, le président prend position

Un nouvel épisode est venu alimenter les tensions entre la Haute cour constitutionnelle (HCC) et la ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivo. Cette fois, le débat prend une dimension politique supplémentaire avec l'intervention publique du président de la République, le colonel Michaël Randrianirina. En se prononçant en faveur de la position défendue par la juridiction constitutionnelle, le chef de l'État contribue à redessiner les contours d'une confrontation qui dépasse désormais le simple cadre judiciaire.

Depuis plusieurs jours, la controverse porte sur la possibilité d'engager des poursuites contre certains membres de la HCC en raison de leur participation à une délibération liée à une requête visant la présidence de la République. L'affaire, qui aurait pu rester confinée aux cercles juridiques, s'est progressivement transformée en une question institutionnelle majeure, mettant en jeu l'indépendance de la justice constitutionnelle et la séparation des pouvoirs.

Le président rappelle les limites de l'action gouvernementale

Interrogé par des journalistes lors d'un déplacement officiel, le président Randrianirina a pris soin de rappeler ce qu'il considère comme un principe fondamental de l'État de droit : les membres de la HCC ne peuvent être poursuivis pour les positions qu'ils adoptent ou les avis qu'ils expriment dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles.

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Le chef de l'État a souligné que les décisions prises par les juges constitutionnels lors de leurs délibérations relèvent de leur mission institutionnelle et bénéficient, à ce titre, d'une protection particulière. Cette déclaration rejoint largement l'argumentaire développé quelques jours plus tôt par la HCC elle-même.

Le président a toutefois introduit une nuance importante. Selon lui, les membres de la Cour demeurent responsables de leurs actes lorsqu'ils agissent en dehors de leurs fonctions ou lorsqu'ils sont impliqués dans des infractions de droit commun. En d'autres termes, l'immunité attachée à leur fonction ne saurait être assimilée à une protection absolue.

À l'origine de cette controverse se trouve une requête déposée par le député Rajerison Antoine Randriamampianina. Ce dernier souhaitait voir examiner un mécanisme susceptible d'entraîner une interruption du mandat présidentiel. Après examen, la HCC a finalement rejeté cette démarche, estimant qu'elle ne correspondait à aucun des mécanismes prévus par la Constitution.

Mais ce n'est pas la décision finale qui a provoqué la crise actuelle. Ce sont plutôt les discussions internes ayant précédé cette décision qui se retrouvent aujourd'hui au centre des débats. Selon Fanirisoa Ernaivo, plusieurs hauts conseillers constitutionnels auraient initialement soutenu l'idée que la requête pouvait être examinée. Une position que la ministre considère suffisamment préoccupante pour justifier l'ouverture d'investigations.

Le secret des délibérations au coeur de la controverse

La garde des Sceaux a même établi un lien entre cette affaire et certaines enquêtes en cours sur de présumées tentatives de déstabilisation des institutions. Une lecture fermement contestée par les magistrats constitutionnels.

Face à ce qu'elle considère comme une remise en cause de son indépendance, la HCC a réagi avec fermeté. Dans une déclaration officielle, elle a dénoncé toute tentative de poursuite fondée sur des opinions exprimées lors de ses délibérations internes.

L'institution rappelle que ses membres siègent comme juges et qu'avant toute décision, ils débattent librement lors d'audiences privées. Ces échanges sont couverts par le secret des délibérations, principe destiné à garantir l'indépendance intellectuelle des magistrats et leur liberté d'appréciation.

Pour la HCC, remettre en cause les positions défendues par un juge au cours de ces discussions reviendrait à fragiliser l'ensemble du système judiciaire. Les magistrats constitutionnels soulignent qu'ils doivent pouvoir examiner toutes les hypothèses juridiques sans craindre d'éventuelles poursuites en raison de leurs opinions.

L'institution met également en avant les dispositions constitutionnelles protégeant les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Selon elle, aucune autorité extérieure ne peut s'immiscer dans le contenu des délibérations ni chercher à sanctionner les participants en fonction des arguments qu'ils ont défendus.

Au-delà du différend opposant la ministre de la Justice à la HCC, cette affaire révèle les tensions qui traversent actuellement les institutions malgaches. Elle met en lumière les difficultés d'articulation entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire dans un contexte politique particulièrement sensible.

L'intervention du président Randrianirina semble, pour l'heure, avoir renforcé la position de la HCC. Reste à savoir si cette prise de position suffira à apaiser les tensions ou si le bras de fer se poursuivra dans les semaines à venir. Car derrière le débat juridique se joue une question essentielle : celle de l'équilibre des pouvoirs et de la capacité des institutions à préserver leur indépendance dans un climat politique de plus en plus tendu.