Afrique: Journée mondiale de l'océan 2026 - Protégeons notre planète bleue

Chaque année, le 8 juin, le monde célèbre la Journée mondiale de l'océan. Cette journée spéciale vise à sensibiliser le public à la protection des océans et à leur rôle vital pour la planète.

La Journée mondiale de l'océan a été proposée pour la première fois en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, puis officiellement reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008, qui a fixé le 8 juin comme date annuelle de célébration.

Le thème de l'édition 2026 est : Reimagine: Beyond the World We Know, a New Relationship with Our Ocean («Réimaginer : au-delà du monde que nous connaissons, une nouvelle relation avec notre océan»).

Ce thème invite chacun à repenser sa relation avec l'océan et à devenir un acteur de sa protection pour les générations futures.

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Les océans couvrent plus de 70 % de notre planète. Ils produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons, nourrissent des millions de personnes et régulent le climat. Sans eux, la vie sur Terre serait impossible.

Aujourd'hui, le monde marin fait face à plusieurs menaces. La plus inquiétante est le réchauffement des océans. Les scientifiques expliquent que les océans absorbent plus de 90 % de la chaleur causée par les gaz à effet de serre. Résultat : la température des mers atteint des records historiques.

Des eaux plus chaudes perturbent les écosystèmes marins. Certains poissons et certaines baleines doivent migrer vers des eaux plus froides. Les coraux blanchissent et meurent.

Les océans plus chauds provoquent également davantage de tempêtes, de sécheresses et d'inondations dans plusieurs régions du monde. Le phénomène El Niño, causé par le réchauffement des eaux du Pacifique, contribue lui aussi à dérégler le climat mondial.

Le plastique est la principale menace des océans et met en danger la vie marine.

De plus, chaque année, plus de huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Tortues, poissons et oiseaux marins confondent souvent les déchets plastiques avec de la nourriture, ce qui peut les blesser ou les tuer.

Le problème est que le plastique met des centaines d'années à se dégrader. Aujourd'hui, des milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans les océans.

Depuis 1992, des événements sont organisés sur les cinq continents afin de sensibiliser petits et grands à la protection des océans.

Nettoyages de plages, ateliers créatifs, conférences, projections de films et activités éducatives sont proposés dans de nombreux pays. Cette année, un grand événement se tiendra à Nice, en France, juste avant la Conférence des Nations unies sur les océans.

La Journée mondiale des océans est donc l'occasion idéale d'apprendre, d'agir et de célébrer notre magnifique planète bleue.

Que pouvons-nous faire ?

Même les petits gestes peuvent aider à protéger les océans :

Éviter les plastiques à usage unique;

Participer à un nettoyage de plage;

Recycler correctement ses déchets;

Économiser l'eau;

Sensibiliser ses proches à la protection de l'environnement.

Les océans sont essentiels à notre survie. En les protégeant aujourd'hui, nous protégeons également notre avenir.

Le savais-tu? : Que se passe-t-il dans nos océans ?

Les océans absorbent plus de 90 % de la chaleur causée par le réchauffement climatique.

Plus de 171 billions de morceaux de plastique flottent dans les océans.

Les océans produisent environ 50 % de l'oxygène de la planète.

Plus de 90 % des populations de poissons les plus exploitées sont menacées.

La Journée mondiale des océans est donc l'occasion parfaite pour apprendre, agir et célébrer notre magnifique planète bleue.

Kaviraj Rookny insiste sur l'urgence de protéger l'environnement

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2026, célébrée à la JSS Academy of Higher Education and Research à Maurice (JSSAHERM), institution d'enseignement supérieur reconnue et agréée par la Higher Education Commission, le député de la circonscription no 5, Kaviraj Rookny, est intervenu. Il a souligné que le changement climatique ne constitue plus uniquement un enjeu environnemental. Selon lui, il s'agit désormais également d'une problématique économique, sociale et morale.

Le député Kaviraj Rookny entouré de Pr Jaishree Vaijanathappa, Pr Praveen Mohadeb et Karinanjanapura Paramashivaiah Naveen de JSSAHERM.

Il a rappelé que Maurice fait déjà face à des conséquences concrètes telles que l'érosion côtière, la pression sur les ressources en eau et la fragilisation des écosystèmes marins. Évoquant le drame du Wakashio comme un électrochoc national, il a insisté sur la nécessité de renforcer les actions de prévention et de réponse aux catastrophes environnementales.

Le député a surtout mis l'accent sur l'importance d'un changement de comportement au quotidien, affirmant que la protection de l'environnement doit devenir un engagement permanent et collectif, au-delà des discours et des événements ponctuels.