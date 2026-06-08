Tunisie: Apparition rare de la méduse boussole sur les côtes tunisiennes

L'association « Tounsi » pour les sciences participatives a annoncé avoir observé la méduse boussole (Chrysaora hysoscella) sur les côtes tunisiennes, une espèce naturellement présente en mer Méditerranée mais rarement signalée dans les eaux tunisiennes.

Selon l'association, cette apparition demeure un phénomène naturel, rendu possible par l'évolution des courants marins et des conditions climatiques en Méditerranée. Bien que rare en Tunisie, cette espèce est régulièrement observée sur plusieurs côtes méditerranéennes, notamment en Espagne, en France, en Italie et en Grèce.

La méduse boussole se distingue par les motifs visibles sur son ombrelle, rappelant les directions d'une boussole, ainsi que par ses longs tentacules. Son diamètre varie généralement entre 10 et 30 centimètres, mais certains spécimens peuvent exceptionnellement atteindre 60 centimètres.

L'association a également précisé que la piqûre de cette méduse est, dans la plupart des cas, moins dangereuse que celle de la méduse violette ou orange (Pelagia noctiluca), espèce bien connue sur les plages tunisiennes. Toutefois, son contact peut provoquer des sensations de brûlure ou des douleurs dont l'intensité varie selon les personnes.

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Dans ce contexte, l'association « Tounsi » a appelé les citoyens et les amateurs de la mer à contribuer au suivi scientifique de cette espèce en cas d'observation. Elle recommande de photographier la méduse afin de vérifier les motifs présents sur l'ombrelle, de noter le lieu et la date de l'observation et d'estimer sa taille.

Cette démarche vise à aider les chercheurs à suivre l'évolution de la biodiversité marine et à surveiller l'apparition d'espèces rares ou nouvelles dans les eaux tunisiennes.