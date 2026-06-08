Sénégal: Lutte/Victorieux de Boy Niang 2 en minutes - Reug Reug sur la voie royale

Reug Reug a encore frappé dans l'arène avec une nouvelle victoire obtenu ce dimanche face à Boy Niang 2 de Pikine.

Le champion de Thiaroye a usé de sa patience, de sa puissance pour envoyer au bout de 9 minutes de combat son adversaire au sol. Un succès qui lui ouvre la voie royale qui mène vers la conquête de la couronne de Roi des arènes.

Reug Reug a enrichi son palmarès en remportant ce dimanche 7 juin à l"Arène nationale, le duel qui l'a opposé à Boy Niang 2. Le lutteur de Thiaroye-sur-Mer a utilisé sa patience et une stratégie bien au point pour exercer sa domination sur le Pikinois. Une victoire qui a mis du temps à ses dessiner du fait de la posture très prudente adoptée par les deux lutteur après le coup d'envoi du combat.

Les deux lutteurs maintiennent d'entrée le suspense avec un long round d'observation marqué par des déplacements lateraux. A part quelques timides coups, l'affrontement semble fermé. Après cinq minutes de balancement de bras, l'arbitre ne tardera pas à intervenir et donner un avertissement verbal pour non combativité. A la reprise, Boy Niang 2 tente d'accélérer le rythme et accule son adversaire vers les sacs. Un recul stratégique ou reculade ? Reug Reug écopé toutefois un avertissement.

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Mis sous pression, le lutteur de Thiaroye sur mer décidé cette fois de hausser un peu plus le ton et tente d'aspirer son adversaire. Avec une deuxième avertissement contre une pour son adversaire, il n'aura pas d'autre choix que d'aller à l'attaque. Il va lancer la dernière offensive en pénétrant la garde de son adversaire.

Dans cet accrochage, Reug Reug va conforter sa prise de pagne et réussi vite à emprisonner les deux bras de Boy Niang 2.

Redoutable au corps a corps, il va une nouvelle fois démontré l'étendue de son talent en lutte pure.

Dans la manoeuvre, il ne laissera aucune chance au Pikinois. Il va va user de sa puissance athlétique et enchaîne aussitôt par un placage au niveau de jambe. Surpris par cette fulgurante attaque,Boy Niang 2 n'aura pas le temps de réagir et sera vite envoyé au sol.

Reug Reug peut épingler sa 16e victoires obtenue en 17 combats. Un bilan qui renforce encore sa position dans l'arène. Ce succès lui ouvre la voie royale qui mène vers la conquête de la couronne de Roi des arènes actuellement entre les mains de Sa Thiés qui reste d'ailleurs le seul lutteur à l'avoir battu. Il se positionne en même temps comme un potentiel adversaire de certains ténors . On peut citer entre autres Siteu, Balla Gaye 3 et surtout l' invincible Émile François Gomis dit Franc.