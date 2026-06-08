Sénégal: Kaffrine - Le nouveau président de la gare routière s'inscrit dans la continuité

8 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le nouveau président de la gare routière de Kaffrine (centre), Moustapha Ndao, a déclaré inscrire son action dans la continuité des acquis enregistrés sous le mandat de son prédécesseur, insistant notamment sur la nécessité d'une meilleure organisation.

M. Ndao a été élu, dimanche, président de la gare routière de Kaffrine (centre), à l'issue d'un scrutin très disputé qui l'avait opposé à Zakaria Sow.

Il a obtenu 570 voix contre 559 pour son adversaire, soit un écart de onze voix seulement.

M. Ndao a indiqué vouloir inscrire son mandat dans la continuité des acquis, tout en mettant l'accent sur une meilleure organisation et la nécessité de moderniser la gare routière de Kaffrine.

Il a aussi demandé l'accompagnement de la municipalité dans la mise en oeuvre des projets de modernisation du secteur.

Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme, sous la supervision de l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba.

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