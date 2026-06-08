Tunisie: Kais Saïed reçoit les membres de l'équipe nationale avant leur départ pour participer à la coupe du monde de football

Tunis — Le président de la Réblique Kais Saïed, a reçu, dimanche, les membres de l'équipe nationale avant leur départ pour participer à la coupe du monde de football.

Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a mis l'accent sur la responsabilité nationale qui incombe à chaque joueur , ajoutant que tous doivent garder à l'esprit qu'ils representent la Tunisie, portent le drapeau national et se battent pour le hisser haut sous tous les cieux.

SaïedSaed a indiqué à cette occasion que «le temps de la participation pour la participation est révolu», appelant l'ensemble de la délégation à faire preuve d'un esprit de défi et d'une volonté de victoire.

il a insisté sur la nécessité d'aborder cette compétition avec détermination et confiance dans les capacités tunisiennes.

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Le président de la République a, dans le même cadre, estimé que « la culture de la défaite est plus grave que la défaite elle-même » dans tous les domaines, exhortant chacun à accomplir sa mission avec une détermination sans faille et un esprit conquérant

Le chef de l'Etat est revenu sur plusieurs étapes marquantes de l'histoire des participations tunisiennes dans les compétitions sportives, tant dans les disciplines collectives qu'individuelles. Il a rappelé que de nombreuses participations restent gravées dans la mémoire populaire, car les athlètes tunisiens ont impressionné le monde.

« La Tunisie est encore capable d'émerveiller le monde tant qu'elle conserve une foi profonde et inébranlable en sa capacité à relever les différents défis », a affirmé Saïed.

Et de conclure en affirmant que « le tableau d'affichage peut certes briller par un résultat, mais l'essentiel demeure ce qui sera inscrit en lettres d'or sur le tableau de l'Histoire ».