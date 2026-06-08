Tunisie: Mondial 2026 - Les 'Aigles de Carthage' à l'épreuve des 'Vikings' suédois, des 'Samouraïs' japonais et des 'Moulins' néerlandais

Tunis — Sur fond de grandes ambitions et d'une ferveur populaire sans précédent, la sélection tunisienne de football s'apprête à vivre l'une de ses aventures mondialistes les plus complexes et les plus palpitantes, en posant ses valises sur les pelouses de l'Amérique du Nord pour croiser le fer avec trois écoles footballistiques aux héritages distincts mais profondément ancrés dans la légende de la Coupe du Monde.

Entre la rigueur des "Vikings" suédois, la discipline chirurgicale des "Samouraïs" japonais et la magie des « Moulins » néerlandais, les poulains du sélectionneur Sabri Lamouchi seront soumis à un véritable test de passage pour mesurer leur capacité à s'inviter à la table des grands, portés par l'espoir de graver une page historique dans les annales du football tunisien.

Les "Aigles de Carthage" entameront leur parcours dans ce Mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet prochain, par une confrontation face à la Suède le 16 juin à 3h00 du matin au stade BBVA de Monterrey au Mexique. La deuxième journée les opposera au Japon le 21 juin à 5h00 du matin dans la même enceinte, avant de conclure la phase de groupes face aux Pays-Bas le 26 du même mois à minuit au stade Arrowhead de Kansas City aux États-Unis. Une mission loin d'être un long fleuve tranquille, mais qui recèle une nouvelle opportunité pour la Tunisie d'accomplir un exploit inédit : décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

La Suède : un palmarès chargé en quête d'un nouveau souffle

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Après avoir manqué le rendez-vous qatari de 2022, la Suède renoue avec la grand-messe du football mondial pour sa treizième participation à une Coupe du Monde, au terme d'un parcours qualificatif aussi âpre qu'éprouvant. Incapable de valider directement son billet, elle a dû emprunter la voie des barrages européens, dans lesquels elle a su tirer son épingle du jeu pour décrocher sa qualification.

La marche vers le Mondial avait des allures d'épopée, mêlant le présent à l'héritage légendaire des Vikings : victoire 3-1 face à l'Ukraine en demi-finale des barrages, puis succès 3-2 contre la Pologne en finale, dans un scénario à rebondissements dont le grand artisan fut l'attaquant Viktor Gyökeres, véritable homme du match avec un hat-trick inscrit face à l'Ukraine, avant de signer l'acte définitif de qualification avec un but dramatique dans les ultimes instants face à la Pologne.

Le "Masque" d'Arsenal, Gyökeres, qui avait auparavant crevé l'écran sous les couleurs du Sporting Portugal avant de rejoindre le club londonien lors d'une saison où il a conduit les « Gunners » vers leur première couronne de Premier League depuis 2004, en plantant 14 réalisations, s'affirme comme l'une des figures de proue de la Suède à surveiller de près dans cette compétition.

Les Suédois pourront également s'appuyer sur d'autres éléments en grande forme en Premier League, à l'image du buteur Alexander Isak de Liverpool et de l'ailier Anthony Elanga de Newcastle, tandis que l'absence du talent barcelonais Roni Bardghji, d'origine syrienne, constitue une perte notable.

Sous la houlette du technicien anglais Graham Potter, dont l'expérience actuelle à la tête des Tre Kronor représente sa première aventure sur un banc de sélection nationale, après un CV bien garni du côté des clubs notamment en Premier League, les Suédois nourrissent l'ambition de renouer avec leur glorieux passé mondial. Le sommet de cette histoire remonte à la finale de 1958, disputée à domicile, perdue face au Brésil de la légende Pelé (2-5).

Le palmarès de l'équipe aux couleurs bleu et jaune recèle également deux médailles de bronze, obtenues lors du Mondial brésilien de 1950 et surtout lors de la compétition américaine de 1994, avec une génération dorée composée de Thomas Ravelli, Kennet Andersson, Martin Dahlin, Henrik Larsson et Thomas Brolin, qui avait écrasé la Bulgarie 4-0 en match de classement, propulsant la Suède jusqu'à la deuxième place du classement FIFA en novembre 1994, son meilleur rang historique.

La bataille de Monterrey sera le sixième duel entre Tunisiens et Suédois, après quatre rencontres amicales disputées en Tunisie : un nul 1-1 en février 1976 (but d'Abdelmadjid Chatteli), deux défaites tunisiennes 1-0 en avril 1992 et février 1999, avant que les Aigles de Carthage ne prennent leur revanche en février 2003 grâce à un but de Najeh Brahem. La rencontre la plus gravée dans les mémoires reste celle des Jeux olympiques de Séoul, où la Tunisie avait dilapidé un avantage de deux buts, signés Tarek Dhiab et Nabil Maaloul sur penalty, pour concéder le nul 2-2.

La mémoire collective du ballon rond conserve précieusement les exploits du "Sultan" Zlatan Ibrahimovic, figure charismatique en dedans comme en dehors des terrains, de ses premiers pas au Malmö FF jusqu'aux plus grandes scènes européennes et américaines, dans une carrière jalonnée de buts somptueux et d'épisodes mémorables. La Suède a également offert au football mondial un entraîneur de grand calibre en la personne du regretté Sven-Göran Eriksson, qui a touché l'excellence sur tous les bancs qu'il a occupés, des clubs aux sélections nationales.

Le Japon : quand la continuité s'enracine et fait éclore une identité

De l'extrême orient du continent asiatique, de la terre du Soleil Levant, le Japon continue d'honorer ses rendez-vous mondialistes avec une régularité de métronome depuis sa toute première apparition au Mondial France 1998, confirmant une fois de plus son statut de valeur sûre sur la scène internationale.

Les années 1990 avaient sonné l'éveil fulgurant du football nippon, ouvrant la voie à l'émergence des « Samouraïs Bleus » comme l'une des nations asiatiques les plus présentes en Coupe du Monde, avec sept participations consécutives assorties de quatre qualifications pour les huitièmes de finale : en 2002, lors du Mondial co-organisé avec la Corée du Sud, premier de l'histoire à se tenir en Asie, puis en 2010 en Afrique du Sud, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, avec, en toile de fond, une ambition grandissante d'aller encore plus loin et d'atteindre pour la première fois les quarts de finale.

Le bilan continental de la sélection nippone n'est pas en reste, avec quatre titres à la Coupe d'Asie des Nations, remportés en 1992, 2000, 2004 et 2011.

Sur plus de deux décennies, le "Processeur japonais" a tourné à plein régime en s'appuyant sur une génération de joueurs d'exception, au premier rang desquels "l'Empereur du football japonais" Hidetoshi Nakata, qui a atteint l'apogée de sa carrière dans les stades italiens sous les maillots de Parme, de la Roma et de la Fiorentina, s'imposant comme un véritable ambassadeur du football est-asiatique sur le Vieux Continent. D'autres figures ont contribué à écrire les belles pages de cette renaissance, de Shunsuke Nakamura à Keisuke Honda, en passant par Shinji Kagawa, Shinji Okazaki et Shinji Ono.

Les Japonais ont décroché leur qualification pour le Mondial 2026 en terminant en tête du groupe 3 des éliminatoires asiatiques, devançant l'Australie, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Chine et Bahreïn avec un bilan de sept victoires, deux nuls et une seule défaite en dix matchs.

Les protégés du sélectionneur Hajime Moriyasu s'appuieront sur plusieurs piliers, à commencer par le vétéran Yuto Nagatomo, ancien latéral de l'Inter Milan et actuel capitaine du FC Tokyo, qui signera là sa cinquième apparition en phase finale. S'ajoutent à cela le gardien Zion Suzuki du Parme, le défenseur Ko Itakura de l'Ajax Amsterdam, le défenseur Hiroki Ito du Bayern Munich, ainsi que les milieux de Premier League Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace) et Ao Tanaka (Leeds United), sans oublier les offensifs Ao Suzuki de Fribourg et Itsuki Ueda du Feyenoord Rotterdam.

Le grand absent de cette liste demeure la pièce maîtresse du dispositif nippon, Kaoru Mitoma, l'ailier de Brighton, contraint de déclarer forfait sur blessure.

Les sélections tunisienne et japonaise se retrouveront en Coupe du Monde pour la deuxième fois, après que le Japon avait pris le dessus sur la Tunisie 2-0 lors du premier tour du Mondial 2002. Au total, les deux nations se sont affrontées à six reprises, avec un seul succès tunisien, lors de la finale de la Coupe Kirin en juin 2022 à Osaka (3-0), grâce à Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi et Issam Jebali, trois joueurs absents du prochain Mondial pour des raisons sportives.

Le reste du bilan penche nettement en faveur des Nippons, avec quatre victoires en matchs amicaux : 1-0 à Kobe en octobre 1996, 1-0 au stade olympique d'El Menzah en octobre 2003, 2-0 à Oita en mars 2015, puis à Kobe en octobre 2023.

Les Pays-Bas : entre l'envoûtement d'une génération et la malédiction de la finale

Les "Moulins" oranges repartiront pour une douzième participation à la coupe du monde, portant avec eux le poids d'un palmarès aussi impressionnant que frustrant : trois finales perdues, en 1974 en Allemagne, en 1978 en Argentine et en 2010 en Afrique du Sud, ainsi qu'une troisième place en 2014 au Brésil et une quatrième place en 1998 en France.

La Hollande est bien plus qu'une sélection, c'est une école de football à part entière, qui a forgé des concepts tactiques révolutionnaires, au premier rang desquels "le football total", qui connut son apogée dans les années 1970, propulsant les Néerlandais en finale du Mondial à deux reprises consécutives (1974 et 1978), sans parvenir à décrocher la timbale, vaincus à chaque fois par le pays organisateur.

Les pages du football mondial sont illuminées par des noms nés sur la terre des tulipes : de l'ailier céleste Johan Cruyff, âme du jeu des années 1970, et ses complices Ruud Krol et Johan Neeskens, aux géants des années 1980 avec le gardien Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Gullit et Marco van Basten, triple Ballon d'Or en 1988, 1989 et 1992, qui offrirent à la Hollande son unique titre international avec l'Euro 1988 ; en passant par la génération des années 1990 incarnée par le colossal gardien Edwin van der Sar, Jaap Stam, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Dennis Bergkamp et Patrick Kluivert, jusqu'aux étoiles des années 2000 avec "Robin des Bois" du football orange Robin van Persie, l'artiste Wesley Sneijder et "l'Homme de verre" Arjen Robben, à qui il ne manqua qu'un soupçon de réussite pour soulever le trophée suprême, après avoir atteint la finale du Mondial 2010, stoppés par le but du peintre Andrés Iniesta côté espagnol.

Les Pays-Bas ont validé leur qualification pour le Mondial 2026 avec un parcours sans défaite : six victoires et deux nuls en tête du groupe 7, devant la Pologne, la Finlande, Malte et la Lituanie.

Malgré un certain déclin du football orange ces dernières années, la sélection dirigée par Ronald Koeman compte bien retrouver son lustre d'antan grâce à un effectif de qualité, mené par le roc défensif Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, le meilleur buteur historique de la sélection Memphis Depay avec 55 réalisations, le duo de l'Inter Milan Denzel Dumfries et Stefan de Vrij, l'élégant milieu du Barça Frenkie de Jong et le milieu offensif de Bournemouth Justin Kluivert, fils de l'ex-international Patrick Kluivert.

En revanche, la sélection devra se passer de son défenseur central de Manchester United Matthijs de Ligt, forfait sur blessure.

Après trois confrontations amicales, le match du 26 juin sera le premier duel officiel entre la Tunisie et les Pays-Bas. La première poignée de mains remonte à avril 1978 au Stade Olympique de La Menzah, où les coéquipiers de Sadok Sassi "Attouga" s'étaient inclinés 4-0. Le nul 2-2 avait ensuite partagé les deux équipes au même stade en janvier 1994 (buts de Fawzi Rouissi et Ayadi Hamrouni), avant un autre nul 1-1 en février 2009 au stade de Radès (but de Jamel Saihi).