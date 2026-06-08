Madagascar: Distinction - Jaojoby gagne le prix Sacem de l'océan Indien

Une nouvelle distinction vient enrichir le palmarès de Jaojoby.

Ce 5 juin dernier, à La Réunion, le roi du salegy a reçu le Prix SACEM de l'Océan Indien 2026 dans la catégorie « Carrière », une récompense qui consacre plusieurs décennies de création artistique et de promotion de la musique malgache au-delà des frontières.

Attribué par la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), ce prix distingue l'ensemble de son parcours ainsi que sa contribution durable au rayonnement de la culture malgache. Pour les organisateurs, l'artiste ne représente pas seulement une scène ou un spectacle, mais également un patrimoine culturel porté par une identité musicale singulière qui a marqué son oeuvre depuis ses débuts.

Figure incontournable du salegy, Jaojoby est considéré comme l'un des artistes les plus influents de Madagascar. Grâce à son talent, son énergie et sa présence scénique, il a largement contribué à faire connaître la musique malgache sur la scène internationale.

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Très ému

Son répertoire et son style ont permis au salegy de s'imposer comme l'un des symboles culturels majeurs de la Grande Île.

Très ému par cette reconnaissance, l'artiste a tenu à partager cet honneur avec son public. « Cette récompense est une reconnaissance du travail accompli et un hommage à la musique malgache. Je remercie les fans, car c'est grâce à eux que cette musique a pu être portée aussi loin », a-t-il déclaré.

Jaojoby a également adressé un message aux nouvelles générations d'artistes malgaches, les invitant à poursuivre leur chemin avec détermination et à croire en la valeur de leur musique. « J'espère que de nombreux musiciens malgaches suivront cette voie », a-t-il affirmé.

Cette distinction s'ajoute à d'autres reconnaissances obtenues au cours de sa carrière. L'artiste rappelle notamment avoir été honoré en 2005 par le ministère de la Culture pour sa contribution exceptionnelle au secteur musical.

Au-delà de la récompense personnelle, ce Prix SACEM met en lumière l'impact culturel de l'oeuvre de Jaojoby et confirme la place importante qu'occupe la musique malgache dans l'espace de l'océan Indien. Une consécration supplémentaire pour un artiste dont l'influence continue d'inspirer plusieurs générations de musiciens et de mélomanes.