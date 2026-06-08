Madagascar: Anniversaire - Serge Ramiandrasoa Band ravive les grands classiques

Les souvenirs ont envahi la piste de danse hier à midi au Saint-Germain de l'hôtel Le Louvre.

Porté par les plus grands succès des années 1960, 1970 et 1980, le public a vécu un moment de nostalgie et de convivialité lors de la célébration des dix années de collaboration entre Serge Ramiandrasoa Band et l'établissement hôtelier.

La majorité des spectateurs était composée de seniors, venus retrouver les chansons qui ont marqué leur jeunesse. Dès les premières notes, l'ambiance s'est installée. Beaucoup ont repris les refrains en choeur, tandis que d'autres se sont élancés sur la piste au rythme du cha-cha-cha, du tango, de la valse, du madison ou encore du séga. Dans une atmosphère chaleureuse, danseurs et mélomanes ont partagé un même plaisir : revivre les belles années de la musique rétro.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le répertoire proposé a largement contribué au succès de cette célébration. Le public a redécouvert des oeuvres emblématiques interprétées à l'origine par Les Surfs, RR Majunga, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Joe Dassin, The Beatles ou encore The Platters. Plusieurs titres incontournables ont ponctué l'après-midi, notamment « 10 ans plus tôt » de Michel Sardou, « Hey Jude », « Let It Be », « Le Jour du Retour » et « C'est bon pour le moral ».

Au-delà de l'anniversaire célébré, l'événement a surtout été marqué par l'ambiance créée autour de ces chansons intemporelles. Les classiques se sont succédé, réveillant les souvenirs et suscitant l'émotion d'un public conquis. Les refrains connus de tous ont transformé cette rencontre en un véritable voyage musical à travers plusieurs décennies.

Cette célébration a ainsi rendu hommage à dix années de partenariat entre Serge Ramiandrasoa Band et Le Louvre, tout en offrant aux amateurs de musique rétro un moment de partage autour des mélodies qui continuent de traverser le temps.