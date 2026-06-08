Madagascar: Love and pain - Rar Project rassemble les passionnés de rock alternatif

Ce vendredi, l'ambiance était au rendez-vous lors du spectacle de Rar Project, qui a réussi à fédérer la communauté des amateurs de rock alternatif. Dans un paysage musical où ce genre reste peu représenté, le collectif confirme son rôle de porte-étendard de cette culture musicale à Madagascar.

Intitulé « Love and Pain», le spectacle a entraîné le public dans une histoire d'amour racontée à travers les chansons. Conçu comme un deuxième acte, le concert a alterné reprises de grands classiques du rock et compositions des membres du groupe. Parmi les morceaux interprétés figuraient notamment « Don't Speak » de No Doubt, « These Days » des Foo Fighters et « Zombie » de Yungblud, qui a particulièrement enflammé la salle. Le public a également découvert des créations originales telles que « On My Way » de Hoffman, « Milomay » de Jia et « Variana » de Naday.

L'un des moments marquants de la soirée a été le retour sur scène de Jia, artiste très apprécié des amateurs de rock alternatif, accueilli chaleureusement par le public.

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Composé de dix artistes issus de différents horizons musicaux, Rar Project réunit actuellement Jia, Johary, Naday, Hoffman, Ash, Ampelagie, Manga, Iri, Juju et Andry. Ensemble, ils mettent leurs talents au service de la promotion du rock alternatif et de la création d'une véritable communauté autour de ce genre musical.