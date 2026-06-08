Madagascar: Ankorondrano - Un riverain tue un passant

8 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un accident banal a viré au drame dans la nuit de samedi à dimanche à Ankorondrano Andranomahery.

Vers 00 h 10, deux jeunes hommes, âgés de 24 et 19 ans, qui s'apprêtaient à rentrer chez eux, ont heurté par inadvertance une pièce de bois fixée à une maison du quartier. Le propriétaire, 22 ans, est sorti, les a insultés et s'en est pris à eux. La dispute a dégénéré en bagarre, selon les témoignages recueillis sur place.

L'homme de 24 ans, domicilié à Mahitsy, a été lardé de coups d'objet tranchant au ventre et au flanc. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona où son décès a été déclaré.

Le suspect, propriétaire de la maison, a été interpellé et conduit au poste de police d'Ankorondrano pour les premières vérifications. Il a ensuite été placé en garde à vue à la Brigade criminelle d'Anosy, à qui la poursuite de l'enquête a été confiée. L'auteur présumé devra répondre de ses actes devant la justice, dans un procès où il risque les travaux forcés à perpétuité.

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