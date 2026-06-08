Cote d'Ivoire: Secteur du transport routier - Touré Adama lance un mouvement de soutien aux actions de Téné Birahima Ouattara

Les acteurs du transport routier de Côte d'Ivoire affichent leur soutien à Téné Birahima Ouattara.

Dans une ambiance festive et un décor soigneusement aménagé, marqué par des affiches aux messages évocateurs tels que « TBO, les acteurs du transport routier sont avec vous », Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), a procédé au lancement officiel du Mouvement de soutien des acteurs du transport routier aux actions de Téné Birahima Ouattara (Tbo), Vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense et député d'Abobo.

La cérémonie a été ponctuée par plusieurs interventions de responsables et représentants du secteur du transport routier, venus exprimer leur adhésion à cette initiative.

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Premiers à prendre la parole, Diomandé Kassim, plus connu sous le sobriquet de « Kouamé », et Ouattara Adama dit « ADO » ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de Téné Birahima Ouattara, tout en soumettant plusieurs doléances relatives à leur secteur d'activité. Ils ont notamment insisté sur la nécessité d'une meilleure reconnaissance institutionnelle des acteurs du transport routier, soulignant leur contribution à l'économie nationale à travers le paiement des taxes de stationnement, des vignettes et autres redevances.

À leur suite, Sanogo Tahirou, représentant du Groupement des conducteurs de gbaka en activité en Côte d'Ivoire (GCGA-CI), accompagné d'une importante délégation, a salué les efforts du ministre de la Défense en faveur du maintien de la paix et de la stabilité du pays.

Diaby Brahima, représentant du Haut Conseil, a félicité Touré Adama pour cette initiative qu'il a qualifiée de « très louable », estimant que Téné Birahima Ouattara mérite cet hommage au regard de son engagement au service de la nation. Clôturant la série des allocutions, Touré Adama, chaleureusement applaudi par les participants, a expliqué les motivations ayant conduit à la création de ce mouvement de soutien. Selon lui, Téné Birahima Ouattara accomplit un travail remarquable au quotidien pour préserver la stabilité, la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire, des facteurs essentiels au bon fonctionnement des activités économiques et sociales.