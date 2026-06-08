Cote d'Ivoire: Inclusion financière - De nouveaux locaux modernes pour l'Agence Comptable Centrale des Dépôts de Man

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a procédé, le vendredi 5 juin 2026, à l'inauguration des nouveaux locaux entièrement rénovés de l'Agence Comptable Centrale des Dépôts (Accd) de Man, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa politique de modernisation et d'inclusion financière.

Cette agence a été conçue comme un espace moderne, confortable et accueillant, a indiqué le Directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique, Beugré Amos. Selon lui, ces nouveaux locaux offrent aux usagers un cadre agréable et fonctionnel pour leurs opérations, tout en garantissant une meilleure qualité de service. Représentant le Directeur général du Trésor Public, Ahoussi Arthur, le Directeur général adjoint a souligné que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Trésor Public de favoriser la participation active des populations au développement national, à travers un meilleur accès aux services financiers.

Cette agence se distingue également par l'engagement du Trésor Public en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), avec l'utilisation de l'énergie solaire comme principale source d'alimentation, traduisant ainsi une orientation vers des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement.

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Dans sa dynamique d'excellence, d'innovation et d'alignement sur les standards internationaux du secteur bancaire et monétique, le Trésor Public innove également avec le lancement de cartes internationales Mastercard. « Cette évolution représente un changement significatif pour nos clients qui pourront désormais effectuer leurs opérations de paiement et de retrait bien au-delà des frontières de l'espace Uemoa », a précisé Beugré Amos.

Il a rappelé que l'ambition du Trésor Public demeure de faire de l'inclusion financière un véritable levier de développement, en proposant des conditions souples et inclusives d'ouverture de compte afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'accéder aux services financiers. Poursuivant, il a relevé que cette politique d'inclusion financière vise à garantir à chaque citoyen, quel que soit son statut social, un accès à des services financiers sécurisés, fiables et adaptés. Elle favorise l'épargne, soutient l'investissement, encourage l'entrepreneuriat local et contribue progressivement à la formalisation de l'économie ivoirienne.

Représentant le préfet de région, préfet du département de Man, le Secrétaire général 1 de la Préfecture de Man, Stéphane Guriga, a salué les réformes engagées par le Trésor Public. Il a, à cette occasion, invité les populations à s'approprier davantage les produits et services proposés par cette nouvelle agence. « Cette agence constitue un important outil de développement local et de renforcement de la gouvernance financière », a-t-il affirmé.

Après Bouaké et Man, le programme de modernisation du Trésor Public se poursuivra avec l'inauguration ou la réhabilitation d'autres agences, notamment à Abobo, Daloa et Ferkessédougou. Parallèlement, le siège ainsi que l'agence principale d'Abidjan font également l'objet de travaux de réhabilitation.J'ai renforcé la fluidité, corrigé les répétitions, allégé certaines phrases et donné un ton plus « article de presse institutionnel ».