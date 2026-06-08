Cote d'Ivoire: UNJCI - Victoire historique pour Marie Laure N'Goran

8 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Marie-Laure N'Goran, l'excellente présentatrice du Journal télévisé de la Radiotélévision ivoirienne (Rti) première chaîne, a été élue présidente du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci).

C'était à l'issue du 12e congrès électif, tenu les 6 et 7 juin 2026 à la Maison de la Presse d'Abidjan.

Tête de liste « UNJCI nouvelle vision », elle a remporté le suffrage avec 244 voix sur 408 votants, soit un pourcentage de 59,80 %. Stéphane Bahi, son adversaire qui conduisait la liste « Ensemble pour une union forte et solidaire », a obtenu 161 voix, soit 39,46 % des suffrages exprimés. À cette élection, il faut noter trois (3) bulletins nuls.

Succédant à l'ex-président Jean-Claude Coulibaly, Marie-Laure N'Goran devient ainsi la première femme journaliste à accéder à ce poste créé depuis 1991. À ce congrès qui avait pour thème « Rassemblement et reconstruction », les instances dirigeantes du Conseil d'administration de l'Unjci ont été également renouvelées. Avec 243 voix contre 159, Étienne Atta a été élu à la tête du Conseil d'administration.

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