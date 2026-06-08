L'Institut Français d'Abidjan-Plateau accueillera, du 18 juin au 10 juillet 2026, l'exposition immersive « Nouchi Memories-Chroniques d'une enfance urbaine », portée par l'artiste plasticien ivoirien Ulrik Abé.

Cette proposition artistique s'inscrit dans une réflexion contemporaine autour de la mémoire, de l'enfance et de l'identité culturelle urbaine.

Une immersion artistique au coeur des réalités abidjanaises

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À travers une série d'oeuvres visuelles et une création sonore originale, Nouchi Memories propose une plongée dans les souvenirs d'une enfance vécue dans les quartiers populaires d'Abidjan. L'exposition met en scène des fragments de vie quotidienne, jeux d'enfants, scènes de rue, marchés et portraits constituant une mémoire collective vivante.

Les rues y apparaissent comme des espaces de transmission, de création et d'interaction sociale, au croisement des expériences individuelles et des dynamiques urbaines.

L'Art'Boki : une technique picturale ancrée dans le territoire

L'exposition repose sur l'Art'Boki, une démarche artistique développée par Ulrik Abé, qui utilise le café, le cacao et des pigments naturels comme médiums de création. Ces matières, emblématiques de la Côte d'Ivoire, confèrent aux oeuvres une dimension à la fois esthétique et symbolique.

À travers ce choix, l'artiste inscrit son travail dans un dialogue entre création contemporaine, patrimoine agricole et mémoire culturelle, donnant à chaque oeuvre une matérialité profondément locale.

Le nouchi, vecteur culturel et artistique

Le projet met également en lumière le nouchi, langage urbain né à Abidjan et aujourd'hui symbole de la créativité linguistique de la jeunesse ivoirienne. Dans cette exposition, le nouchi dépasse sa fonction de communication pour devenir un élément artistique structurant. Associé à l'Art'Boki, il participe à la narration globale, traduisant l'imaginaire, les codes et les réalités des espaces urbains.

Une expérience immersive visuelle et sonore

Nouchi Memories se distingue par sa dimension immersive. Le parcours d'exposition est enrichi d'une création sonore inspirée de genres musicaux tels que le zouglou, le coupé-décalé et le rap ivoirien, ainsi que d'ambiances de rue et de voix en nouchi. Cette interaction entre images et sons permet de restituer une expérience sensorielle complète, fidèle aux rythmes et aux atmosphères de la vie urbaine abidjanaise.

Une démarche artistique centrée sur la mémoire et l'identité

L'exposition s'articule autour de trois axes principaux. A savoir la mémoire : exploration des souvenirs d'enfance et des expériences fondatrices, le quotidien : valorisation des scènes de vie ordinaires et l'identité culturelle. Une mise en lumière des expressions populaires urbaines. À travers cette approche, Ulrik Abé propose une lecture sensible des réalités contemporaines, tout en contribuant à la valorisation des patrimoines culturels africains.

L'artiste

Ulrik Abé est un artiste plasticien ivoirien dont le travail explore les liens entre mémoire, identité et récits du quotidien. À travers l'Art'Boki, il développe une pratique artistique ancrée dans les réalités locales, mettant en avant des matériaux et des thématiques liés à la culture ivoirienne et aux expériences urbaines.