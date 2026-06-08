Congo-Kinshasa: Construction d'un complexe sportif moderne à Kisangani - Le gouvernement provincial somme la population de libérer le site

Le gouvernement de la RDC, en collaboration avec les autorités provinciales de la Tshopo, envisage la construction prochaine d'un complexe sportif moderne au coeur de la commune de Makiso, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province. L'annonce a été faite samedi 6 juin 2026 par le ministre provincial des Sports, Thomas César Mesemo Wa Mesemo, lors d'une conférence de presse. La population installée sur le site destiné à l'érection du projet est sommée de libérer les lieux endéans un mois.

Le ministre provincial des Sports de la Tshopo affirme que le gouvernement ambitionne de doter la ville d'un espace multisports capable d'accueillir plusieurs disciplines dans des conditions modernes et adaptées.

Le site retenu pour la construction de cette infrastructure s'étend sur un vaste périmètre allant du complexe sportif de tennis à la place Oasis, en passant par AWAI, le terrain de l'Athénée, jusqu'à l'espace culturel Ngoma.

Cet espace stratégique, situé dans la commune de Makiso, a été identifié pour abriter les futures installations.

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Cependant, cette décision implique des mesures contraignantes pour les occupants actuels.

Les habitants et d'autres usagers de ce site sont sommés de libérer les lieux dans un délai d'un mois, soit du 8 juin au 8 juillet 2026. Les autorités précisent que toutes les constructions jugées illégales seront également démolies afin de préparer le terrain.

Les propriétaires en règle avec l'administration foncière sont priés de contacter les autorités pour un examen de leurs dossiers parcellaires en vue d'une procédure d'indemnisation.

« Cet espace sera érigé pour la construction d'infrastructures modernes pour différentes disciplines sportives. Tout ce qui est construit illégalement sera déguerpi afin de rendre le site disponible et prêt pour ces activités », a déclaré Thomas César Mesemo Wa Mesemo.

Selon le ministre provincial des Sports de la Tshopo, le futur complexe comprendra notamment des infrastructures dédiées au tennis, au volley-ball, au basketball et au football, mais aussi à des disciplines telles que le karaté et le judo.

L'objectif est également de mettre fin à l'utilisation d'espaces privés, souvent inadaptés pour certaines disciplines sportives. À travers ce projet, les autorités entendent offrir aux sportifs de Kisangani un cadre approprié et conforme aux normes modernes du sport.

Le ministre provincial a par ailleurs souligné que ce complexe sportif s'inscrit dans la vision du gouvernement central visant à moderniser les infrastructures sportives à travers le pays. Il a établi un parallèle avec l'aréna en construction à Kinshasa, à proximité du Stade des Martyrs.

« Nous devons avoir un espace comparable à l'aréna que le gouvernement national construit à Kinshasa », a-t-il indiqué.