Afrique de l'Ouest: Plus c'est GRO, mieux c'est !

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, dévoile sa nouvelle feuille de route pour la période 2026-2030. Baptisée « GRO », pour Croissance, Résilience et Optimisation, cette stratégie quinquennale est dotée d'une enveloppe de 2 milliards d'Unités de compte.

La BIDC entend devenir une banque plus efficace, plus rapide et plus impactante. Pour y parvenir, elle mise sur trois leviers : intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, moderniser ses processus internes grâce à la technologie, et concentrer ses financements sur les projets à fort impact économique et social.

Les secteurs prioritaires sont l'agriculture, les transports, l'énergie, l'industrie, les PME, l'éducation, la santé et l'eau, autant de domaines essentiels pour le développement des populations ouest-africaines.

« La stratégie GRO a été conçue pour répondre aux besoins des États membres, positionnant la Banque comme un partenaire fiable dans la lutte contre la pauvreté », soulignent les responsables de l'institution.

Sa mise en oeuvre mobilisera à la fois des ressources publiques et privées sur cinq ans.