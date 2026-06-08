Cote d'Ivoire: École de commerce et de gestion - Les compétences, au-delà du diplôme, mises en valeur

Ils étaient au nombre de 400, les étudiants qui ont pris part à la journée portes ouvertes à l'École de commerce et de gestion (Ecg) qui a servi à la présentation de la promotion L3 Marketing.

C'était le vendredi 5 juin dernier au sein de l'établissement à Marcory, autour du thème : « Au-delà du diplôme : les compétences qui font la différence ».

Cette cérémonie, qui s'est déroulée au sein de l'établissement, a permis à Cissé Yacouba, le directeur général de l'Ecg de revenir sur les propos du vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, à l'endroit de la jeunesse.

« Je vous rappelle que le 18 mai dernier, nous étions au Palais de la Culture autour du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en présence également de notre ministre de tutelle et de plusieurs ministres avec à leur tête, le vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara. Vous savez ce que le vice-Premier ministre a dit ce jour-là, concernant l'avenir de la jeunesse. Il a dit que la jeunesse sera au coeur de toutes les activités », a-t-il insisté avant de poursuivre.

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« Nous savons actuellement ce qu'il fait pour les militaires qui ont pour tutelle son ministère d'origine, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au regard de sa fonction actuelle de vice-Premier ministre, il a un droit de regard sur toutes les actions gouvernementales. Alors, je vous demande de faire vôtre tout ce qu'il a dit ce jour-là. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a dit que désormais, c'est le mérite qui va primer. On ne fera plus de différence entre les ethnies. Et moi, je crois qu'il faut faire confiance à nos autorités dans ce sens », a exhorté Cissé Yacouba.

Mabali Hilary, la présidente de la promotion L3 Marketing a tenu à expliquer le choix de ce thème. « Si nous avons choisi ce thème : au-delà du diplôme, les compétences qui font la différence, c'est parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus. Les connaissances sont importantes, mais elles doivent être accompagnées de compétences telles que la communication, l'adaptabilité, la créativité, l'esprit d'initiative et la capacité à travailler avec les autres », a-t-elle indiqué.

Pour elle, les différents échanges qui ont meublé cette journée vont mettre en lumière ces compétences qui permettent non-seulement d'intégrer le monde professionnel « mais aussi d'y évoluer et d'y exceller », a-t-elle précisé.

Il convient de signaler que plusieurs panels avec des thèmes variés ont enrichi cette journée, à savoir « Réussir son insertion et son évolution dans le monde du travail », « santé mentale et performance : trouver l'équilibre entre les études et la carrière », « l'entrepreneuriat : former les créateurs de valeur de demain ».