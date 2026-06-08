Cote d'Ivoire: Botro/État civil - Le sous-préfet de Krofoinsou promeut la déclaration des naissances

Charles Ahoussi Diané est le premier sous-préfet de Krofoinsou, localité située dans le département de Bouaké. L'administrateur civil a pris officiellement fonction le samedi 6 juin. Ce sous-préfet qui était précédemment à Madinani a fixé ses priorités.

Selon lui, aucun enfant ne doit naître sans être enregistré dans le registre de l'état civil. « Nous allons nous battre pour que tous les enfants qui n'ont pas d'acte d'état civil puissent l'obtenir », a insisté Charles Ahoussi Diané. Il entend mener une lutte farouche contre l'apatridie. Tout en s'engageant également pour l'autonomisation des femmes et des jeunes.

La localité a été érigée en sous-préfecture depuis quelques années. La prise de fonction du sous-préfet marque la fin de l'attente des populations de Krofoinsou. C'est pourquoi elles ont effectué nombreuses le déplacement pour assister à cet évènement historique.

Pour Jacques Assahoré, l'arrivée du sous-préfet de Krofoinsou traduit la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de rapprocher davantage l'administration des populations vivant en milieu rural.

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Il n'a pas manqué de saluer l'engagement des cadres de la région, avec à leur tête le doyen Kouamé Kra Joseph, dont les efforts ont contribué à l'ouverture de cette nouvelle page de l'histoire administrative de Krofoinsou.

« Nous vous invitons à fréquenter la sous-préfecture chaque fois que le besoin se fera sentir, car c'est notre maison commune », a-t-il encouragé.

Odette Ella Gbanda, préfet du département de Botro, a invité les populations, notamment les chefs des 14 villages composant la sous-préfecture, à avoir une collaboration étroite et franche avec le sous-préfet. En retour, elle a encouragé ce dernier à ne pas hésiter à consulter les chefs traditionnels sur certains sujets préoccupants.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Jacques Assahoré Konan, ministre des Eaux et Forêts, également président du conseil régional de Gbêkê. Les autorités présentes ont, par la suite, visité les nouveaux locaux de la sous-préfecture et la résidence du sous-préfet en voie d'achèvement.