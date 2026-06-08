Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Démarrage des travaux de pavage de l'avenue des Blindés à Brazzaville

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a lancé, le 6 juin à Brazzaville, les travaux de pavage de l'ancienne avenue des Blindés, dans le 5e arrondissement, Ouenzé.

Reliant l'avenue des Trois Martyrs à la rue Bangangoulou, l'avenue des Blindés autrefois transformée en un dépotoir par les riverains, changera sous peu son décor grâce aux travaux de pavage. Le but des opérations engagées est d'améliorer la circulation.

D'une durée de trois mois, les travaux concernent l'aménagement de deux voies de circulation de 4,50 mètres de largeur chacune. Ils comprennent les terrassements, la mise en place d'une couche de fondation en matériaux concassés ainsi que la pose de pavés autobloquants sur l'ensemble du tracé. Sont également prévus des trottoirs, d'une largeur variant entre 2,50 et 3 mètres. Pour offrir aux habitants un cadre de promenade sécurisé et agréable, des espaces piétonniers seront aménagés de part et d'autre de la chaussée.

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Lançant les travaux, Juste Désiré Mondelé a rappelé que cette opération s'inscrit dans la politique gouvernementale d'assainissement urbain et d'aménagement des infrastructures de proximité. Selon lui, l'aménagement de ce tronçon à portée sociale, économique et environnementale va contribuer à améliorer le cadre de vie des citoyens.

« L'assainissement ne se limite pas à la gestion des déchets, mais englobe également l'aménagement urbain, l'entretien des voiries, le drainage des eaux pluviales et usées ainsi que l'amélioration des infrastructures sanitaires. Dans le sens holistique de l'assainissement, il y a l'aménagement urbain, l'entretien urbain, le drainage des eaux pluviales et des eaux usées, mais aussi l'amélioration des sanitaires dans les établissements scolaires et les centres de santé afin de garantir la dignité et le respect de l'être humain », a-t-il souligné.

Outre le volet infrastructure, l'exécutif ambitionne de faire de ce chantier un levier d'insertion professionnelle pour les jeunes. Juste Désiré Mondelé a enjoint les entreprises chargées de l'exécution des travaux de recruter prioritairement la main-d'oeuvre locale, conformément aux orientations du président de la République.

« Chaque fois qu'il y a des travaux de pavage ou d'aménagement urbain, nous devons recourir systématiquement à une approche à haute intensité de main-d'oeuvre, avec une priorité accordée aux jeunes riverains afin qu'ils apprennent un métier tout en bénéficiant d'un emploi », a martelé le ministre. Il a précisé que cette démarche permettra à plusieurs jeunes, notamment des techniciens et des agents de terrain, d'acquérir des compétences dans les domaines du bâtiment, de la topographie et des travaux publics.