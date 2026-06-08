Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - Des jeunes élèves initiés à la détection des fausses informations

L'Initiative stop désinformation, en partenariat avec Fact-check Congo, a organisé le 6 juin, à Brazzaville, une exposition d'art et une séance de sensibilisation à l'école C.S. Eduschool.

Cette activité, inscrite dans le cadre du projet « Stop lokuta », a permis aux élèves et à leurs parents de mieux comprendre les risques liés à la désinformation, au harcèlement en ligne et à l'utilisation des réseaux sociaux.

Face à la prolifération des fausses informations sur les réseaux sociaux, l'Initiative stop désinformation et Fact-check Congo ont réuni élèves, parents et encadreurs de l'école C.S. Eduschool, autour d'une exposition artistique et d'échanges éducatifs consacrés à la lutte contre la désinformation. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les jeunes aux dangers des contenus trompeurs qui circulent sur des plateformes comme Facebook, WhatsApp, Instagram et TikTok, tout en leur fournissant des outils pour distinguer les informations fiables des fausses nouvelles.

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Au cours de son intervention, la journaliste de la Radio citoyenne des jeunes, Laura Tchicaya, a invité les élèves à réfléchir à leur utilisation des réseaux sociaux. À travers un dialogue interactif, elle a recueilli leurs perceptions de ces plateformes. Plusieurs participants ont souligné que les réseaux sociaux permettent d'accéder à des images, des vidéos et des informations, tandis que d'autres ont relevé que certaines informations diffusées peuvent être fausses. S'appuyant sur ces échanges, l'intervenante a expliqué les avantages des réseaux sociaux en tant que source importante d'information, mais qui peuvent également véhiculer des contenus mensongers ou nuisibles.

Support pédagogique de la sensibilisation, l'exposition d'art a permis aux élèves de mieux comprendre les mécanismes de manipulation de l'information. À travers l'analyse des différentes oeuvres présentées, ils ont échangé sur l'influence des écrans et des réseaux sociaux sur les comportements et les opinions.

Intervenant également lors de cette activité, Christ Atongui a expliqué les notions de rumeur, de fake news et de désinformation, soulignant que la coexistence d'informations vraies et fausses sur les plateformes numériques complique souvent leur identification par les utilisateurs.

Un autre fléau abordé au cours de cette sensibilisation a été le harcèlement en ligne, un phénomène de plus en plus présent dans les espaces numériques fréquentés par les jeunes. Le directeur de l'école C.S. Eduschool, Jodel Dambia Zuama, a souligné l'importance de cette initiative pour la protection des élèves. Il a exprimé le souhait que cette campagne de sensibilisation contribue à promouvoir un environnement scolaire fondé sur le respect de la dignité humaine, la tolérance et la prévention des comportements nuisibles.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont retenu plusieurs enseignements pratiques. Élève en classe de CM1, Marc-Disney Michel Obambi a indiqué avoir compris l'importance de vérifier une information avant de la croire ou de la partager. Selon lui, il est utile de demander l'avis des parents ou des aînés lorsqu'un doute subsiste. Même constat chez Josiane Ndinga Ekondza, élève en classe de troisième, qui a souligné la nécessité de rechercher la vérité avant de relayer une information trouvée sur Internet. Elle recommande également de signaler et de bloquer les comptes diffusant de fausses informations afin de limiter leur propagation.