Afrique Centrale: Intégration - La région veut renforcer ses corridors logistiques

L'espace de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) entend accélérer le développement des corridors logistiques afin de fluidifier les échanges et soutenir l'intégration économique.

Réunis à Yaoundé, au Cameroun, dans le cadre du lancement des préparatifs de Pro Meet Up 2026, acteurs publics, privés et partenaires au développement ont engagé des discussions qui vont se poursuivre jusqu'à la conférence principale prévue du 14 au 16 septembre prochain, dans la même ville.

La dynamique d'intégration économique en Afrique centrale se poursuit avec le lancement du processus préparatoire de Pro Meet Up 2026, une plateforme de concertation et de mobilisation des investissements. Une session inaugurale s'est ouverte le 1er juin dernier dans la capitale camerounaise, réunissant plusieurs acteurs institutionnels et économiques de la sous-région.

Cette initiative, portée par Pro Meet Up, vise à créer un espace de dialogue entre les secteurs public et privé ainsi que les partenaires au développement. Elle ambitionne de favoriser la mise en relation des acteurs, la co-construction de projets structurants et l'émergence de partenariats durables pour soutenir le développement économique de l'Afrique centrale.

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Pour cette cinquième édition, plusieurs organisations internationales et régionales sont associées au processus, notamment la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Cémac ainsi que le Pan-African Payment and Settlement System. Placée sur le thème « Afrique centrale en mouvement : stratégies d'émergence et accélération du business dans les dynamiques sous-régionales », cette rencontre met en exergue les défis et les ambitions d'une sous-région dotée d'un important potentiel économique, notamment dans les secteurs énergétique, agricole, minier et industriel.

Cependant, les participants ont relevé que ce potentiel reste encore insuffisamment exploité en raison de contraintes persistantes, précisément en matière de connectivité, de logistique, de mobilité des biens et des personnes, ainsi que d'interconnexion des infrastructures. Dans ce contexte, le renforcement des corridors logistiques apparaît comme un levier essentiel pour accélérer les échanges et soutenir l'intégration régionale.

Lors de l'ouverture des travaux de cette cinquième édition Pro Meet Up, le ministre des Transports du Cameroun, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, a rappelé le rôle central du secteur des transports dans les politiques de transformation économique, de facilitation des échanges et de renforcement de l'intégration régionale.

Les travaux préparatoires se poursuivront jusqu'en septembre, avec la conférence principale de Pro Meet Up 2026 qui devrait réunir l'ensemble des parties prenantes autour des enjeux de développement et de coopération économique en Afrique centrale.