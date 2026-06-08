Congo-Brazzaville: Salubrité publique - Le gouvernement contribue à la bonne gestion des déchets médicaux dans les CSI

Le 1er samedi du mois de juin a été consacré par les pouvoirs publics aux opérations d'assainissement des Centres de santé intégrés (CSI) dans les arrondissements de Brazzaville.

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, et ses équipes se sont illustrés, le 6 juin, à travers la désinfection des locaux, la réfection des peintures, et la remise de bacs à ordures.

Après les districts sanitaires de Moungali, Poto-Poto et Ouenzé le mois dernier, la campagne d'assainissement des CSI initiée par le gouvernement s'est poursuivie le 6 juin à Madibou, Makélékélé et Bacongo. Le ministre Juste Désiré Mondelé et ses équipes ont apporté une cure de jouvence aux CSI Président-Fulbert-Youlou, Bissita et Diata.

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Une initiative positivement appréciée par les responsables des différentes structures sanitaires visitées. C'est le cas du médecin-chef du district sanitaire de Makélékélé, le Dr Lypsia Bassissila, qui a salué l'appui du ministère en charge de l'Assainissement à l'amélioration du cadre de travail du personnel soignant et des conditions d'accueil des patients. Elle a également sollicité l'appui du gouvernement pour aménager la cour du centre par la pose de pavés afin, a-t-elle dit, de renforcer la salubrité et l'accessibilité à l'établissement sanitaire.

La secrétaire générale de l'arrondissement 8, Madibou, Étienne Juvia Okabando Ossema, quant à elle, a indiqué que cette initiative illustre une approche élargie de la santé publique, dans laquelle l'hygiène des lieux de soins constitue un facteur essentiel du bien-être des patients.

Justifiant son initiative, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, a rappelé que cette action vise à améliorer la gestion des déchets médicaux et les conditions d'hygiène dans les structures sanitaires. « La guérison commence aussi par le cadre dans lequel le malade est accueilli. Un environnement propre contribue au renforcement de la confiance de la population envers les services de santé.

Les CSI, constituant la première porte d'entrée du système sanitaire national, méritent une attention particulière. C'est ici que se déroulent les premiers soins, que l'on prévient les complications et que l'on sauve de nombreuses vies », a-t-il poursuivi. Il a précisé que cette campagne s'inscrit dans une stratégie visant à promouvoir une culture citoyenne de l'assainissement fondée sur la participation communautaire et la responsabilisation de la population.

Interpellé sur l'état de la salubrité dans la ville, le ministre a noté quelques progrès dans l'amélioration de la propreté urbaine, tout en déplorant la réapparition d'épaves de véhicules ainsi que l'occupation anarchique de certaines artères par des activités de vulcanisation et de lavage automobile. « Nous constatons que la ville retrouve progressivement ses couleurs et sa verdure. Mais chacun doit prendre sa part de responsabilité pour préserver ce cadre de vie.

L'assainissement n'est pas une affaire de l'État seul. C'est un engagement collectif qui commence devant chaque maison, dans chaque rue et dans chaque service public », a conclu le ministre, annonçant que des mesures seront prises contre les contrevenants.

Notons que cette opération d'assainissement qui se déroule actuellement dans les CSI pourrait s'étendre, à en croire le ministère, dans les établissements scolaires dès la prochaine rentrée. Le but étant de promouvoir durablement les bonnes pratiques d'hygiène auprès des jeunes générations.