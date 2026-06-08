Congo-Brazzaville: Inclusion sociale - Les jeunes de l'orphelinat Yamba ngaï exposent leur regard sur le pays

À travers l'exposition photographique « Jeunes regards sur le Congo », présentée le 6 juin à la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Brazzaville, les enfants de l'orphelinat Yamba ngaï ont dévoilé leur vision de la société congolaise. Initiée par l'organisation non gouvernementale (ONG) italienne Comunit à Promozione e Sviluppo (CPS), dans le cadre du projet « Une approche inclusive du handicap », cette initiative met en avant l'art comme levier d'inclusion sociale, d'expression et de valorisation des talents.

En présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ambassadrice de l'Union européenne au Congo, Anne Marchal, l'exposition a permis aux visiteurs de découvrir des oeuvres photographiques réalisées par des enfants formés durant plusieurs semaines à l'art de la photographie sous la direction du photographe congolais de renommée internationale, Baudouin Mouanda.

La démarche consistait à leur transmettre les bases de la photographie tout en les amenant à porter un regard critique sur leur environnement. Durant douze jours, a témoigné Baudouin Mouanda, les jeunes ont alterné séances théoriques et exercices pratiques, apprenant à utiliser des appareils photographiques professionnels et à développer une démarche artistique personnelle. Le thème principal de l'atelier portait sur l'urgence, une notion que les participants ont explorée à travers différentes problématiques observées dans leur environnement quotidien. Certains ont choisi de traiter la question des déchets et de l'insalubrité, d'autres se sont intéressés au reboisement, à l'accès à l'eau potable ou encore à l'émancipation de la femme.

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Selon le photographe, l'objectif n'était pas simplement de reproduire des images du quotidien, mais d'aider les enfants à dépasser le regard habituel porté sur ces réalités afin d'en révéler les enjeux sociaux et humains. Les clichés exposés témoignent ainsi d'une véritable capacité d'observation et d'analyse. À travers leurs oeuvres, les jeunes photographes invitent le public à réfléchir aux défis environnementaux et sociaux auxquels le Congo est confronté, tout en démontrant que l'art peut constituer un puissant moyen d'expression et de sensibilisation.

Au-delà de l'aspect artistique, l'exposition a permis aux jeunes bénéficiaires de vivre une expérience valorisante. Sarah, volontaire du Service civique universel auprès de CPS, a expliqué que cette initiative visait à donner aux participants l'occasion de voir leurs efforts reconnus par le public. « Grâce à cette exposition, les jeunes ont pu prendre conscience du travail accompli et mesurer le chemin parcouru. Cette reconnaissance est essentielle pour renforcer leur confiance en eux et leur motivation », a-t-elle indiqué.

L'Italie engagée au Congo

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, a souligné que cette activité a représenté bien plus qu'une simple présentation artistique. Elle a constitué, selon lui, l'aboutissement d'un véritable processus d'apprentissage et de développement personnel pour les jeunes participants. « Derrière chaque image, il y a des talents, des aspirations et un potentiel qui méritent d'être reconnus et valorisés », a-t-il déclaré.

Le diplomate a également rappelé l'importance de la coopération entre les institutions publiques, les organisations de la société civile, comme l'ONG CPS, et les partenaires internationaux pour construire une société plus équitable. Il a réaffirmé l'engagement de l'Italie en faveur des personnes vulnérables, notamment à travers le financement de programmes dédiés à l'insertion professionnelle des personnes vivant avec handicap.

Le projet « Une approche inclusive du handicap » vise, en effet, à améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap dans les arrondissements de Ouenzé et Makélékélé. D'après Ermelinda Onda, représentante de CPS au Congo, le programme entend favoriser leur insertion socio-économique à travers l'accès à l'emploi, l'accompagnement des activités génératrices de revenus et des formations qualifiantes dans plusieurs métiers tels que la couture, la menuiserie, la construction, la reliure, l'informatique ou encore la gestion d'entreprise. Le projet porte aussi une forte dimension de sensibilisation destinée à lutter contre les préjugés liés au handicap et à promouvoir l'égalité des chances au sein de la société congolaise.

Notons que cet événement organisé par l'ONG italienne CPS, en partenariat avec l'orphelinat Yamba ngaï et ClassPro Culture, s'est inscrit dans le cadre du projet « Une approche inclusive du handicap » cofinancé par l'Union européenne et la Conférence épiscopale italienne.