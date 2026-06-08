Tunisie: Mondial 2026 - Le pays face à un groupe de tous les défis

La sélection tunisienne de football s'apprête à disputer une phase de groupes particulièrement relevée lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord (11 juin - 19 juillet).

Logée dans une poule exigeante, la Tunisie visera un exploit historique : décrocher pour la première fois son billet pour les huitièmes de finale.

La Suède : Les « Vikings » en quête de rachat

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Absente en 2022, la Suède retrouve la scène mondiale pour sa 13e participation. Les hommes de l'Anglais Graham Potter ont arraché leur qualification lors des barrages européens grâce à leur attaquant vedette Viktor Gyökeres (Arsenal), auteur d'un triplé décisif contre l'Ukraine puis du but de la qualification face à la Pologne (3-2).

La sélection suédoise, finaliste du Mondial 1958 et médaillée de bronze en 1994, s'appuie sur une solide colonie de Premier League, dont Alexander Isak (Liverpool) et Anthony Elanga (Newcastle). Elle devra cependant composer sans le jeune talent Roni Bardghji, blessé.

Les deux nations se sont affrontées à 5 reprises. Le bilan est à l'avantage de la Suède, mais la Tunisie s'était imposée lors du dernier amical en 2003 (1-0). Aux JO de Séoul en 1988, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de 2-2.

Le Japon : La force de la régularité

Véritable référence du football asiatique, le Japon enchaîne sa 7e participation consécutive depuis 1998, avec l'ambition de franchir enfin le cap des huitièmes de finale (atteints en 2002, 2010, 2018 et 2022). Quadruples champions d'Asie, les « Samouraïs Bleus » ont survolé les éliminatoires en terminant en tête de leur groupe devant l'Australie et l'Arabie saoudite.

Le sélectionneur Hajime Moriyasu mise sur un collectif rodé en Europe, porté par les milieux Wataru Endo (Liverpool) et Daichi Kamada (Crystal Palace), ainsi que le vétéran et capitaine Yuto Nagatomo. Seul bémol de taille : le forfait sur blessure de l'ailier de Brighton, Kaoru Mitoma.

Le Japon mène largement avec 4 victoires en 6 confrontations. En Coupe du Monde, les Nippons s'étaient imposés 2-0 à domicile en 2002. L'unique succès tunisien remonte à la finale de la Coupe Kirin en 2022 (3-0).

Les Pays-Bas : Le « Football Total » face à son destin

Triple finalistes malheureux (1974, 1978, 2010), les Pays-Bas se présentent aux États-Unis après un parcours éliminatoire parfait et invaincu. Dirigés par Ronald Koeman, les « Oranges » cherchent à redorer leur blason mondial en s'appuyant sur des cadres d'expérience comme le défenseur Virgil van Dijk (Liverpool), le buteur historique Memphis Depay (55 réalisations) et le milieu Frenkie de Jong (FC Barcelone). L'équipe sera toutefois privée du défenseur Matthijs de Ligt (Manchester United), blessé.

Ce match du 26 juin sera la toute première confrontation officielle entre les deux pays. Les trois précédents matchs amicaux, disputés à Tunis, s'étaient soldés par une victoire néerlandaise (4-0 en 1978) et deux matchs nuls (2-2 en 1994 et 1-1 en 2009). Le calendrier des matchs de la Tunisie :

16 juin (3h00) : Suède - Tunisie (Stade BBVA, Monterrey, Mexique)

21 juin (5h00) : Japon - Tunisie (Stade BBVA, Monterrey, Mexique)

26 juin (00h00) : Pays-Bas - Tunisie (Stade Arrowhead, Kansas City, États-Unis)