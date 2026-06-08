Tunisie: Une hausse précoce de la température de l'eau en Méditerranée, inquiète les experts

Le changement climatique s'accélère visiblement en Méditerranée.

Hamdi Hached, ingénieur environnemental et expert climat, a révélé que les températures de l'eau ont atteint des records inédits ces derniers jours. Lors d'une intervention ce lundi 8 juin 2026 sur les ondes de la radio, il a souligné que la fin du mois de mai a été marquée par une anomalie thermique exceptionnelle. Les températures de l'eau ont ainsi dépassé les normales de saison de 5 °C dans l'ouest de la Méditerranée, et jusqu'à 6 °C dans d'autres zones de la région.

Le principal sujet d'inquiétude réside dans la précocité de cet épisode. L'expert prévient qu'un tel pic, survenu dès le mois de mai alors qu'il s'observe habituellement au coeur de l'été en juillet ou en août, est propice au déclenchement de phénomènes météorologiques et environnementaux extrêmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces observations sont pleinement confirmées par les données scientifiques du service marin du programme européen Copernicus. Les relevés du 30 mai 2026 mettent en évidence des hausses spectaculaires de la température de surface de la mer sur de vastes étendues, allant du nord-est de l'Atlantique jusqu'à l'ouest de la Méditerranée. Ce réchauffement marin a d'ailleurs coïncidé avec la canicule précoce qui a frappé plusieurs pays d'Europe occidentale. Les cartographies satellites confirment ainsi de fortes anomalies thermiques positives, affichant par endroits plus de 5 °C au-dessus des moyennes climatiques de référence.