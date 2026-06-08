Tunisie: Le Festival international de jazz de Tabarka signe son grand retour après six ans d'absence

Après six années d'absence, le Festival international de jazz de Tabarka signe son grand retour auprès de son public et dans la ville qui, depuis des décennies, résonne au rythme du jazz et des musiques du monde.

Fondé en 1973, ce rendez-vous culturel qui se tiendra dans sa 20ème édition du 2 au 9 juillet 2026 au théâtre de la mer, retrouve ainsi sa place parmi les plus importants festivals musicaux de Tunisie et du bassin méditerranéen. Au fil de plus de cinq décennies, il s'est imposé comme un espace privilégié de rencontre entre artistes et publics, portant haut les valeurs de la création, de l'ouverture et du dialogue culturel.

Le ministère des affaires culturelles, rapporte le comité d'organisation sur la page officielle du festival, organise cette 20ème édition selon une vision artistique qui conjugue fidélité à l'histoire du festival et ouverture aux nouvelles créations musicales. La programmation réunira ainsi des artistes ayant contribué à son rayonnement au fil des années, aux côtés de figures tunisiennes et internationales proposant des projets variés, inspirés de l'esprit du jazz et nourris par les musiques du monde.

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La ville de Tabarka accueillera également une série de spectacles gratuits de « Street Jazz », ouverts à tous, transformant ses places, ses rues et ses espaces publics en scènes vivantes et animées. Habitants et visiteurs seront ainsi invités à vivre une expérience artistique au coeur de la cité.

Le Festival international de jazz de Tabarka dépasse le cadre d'une simple manifestation artistique. Il s'inscrit dans une véritable dynamique culturelle et de développement, contribuant à renforcer l'attractivité de la ville comme destination touristique et culturelle, tout en soutenant l'activité économique de la région. Il confirme ainsi le positionnement de Tabarka comme une terre d'accueil pour les grands événements internationaux et comme un pôle de rayonnement culturel durable.

Cette 20ème édition marque le retour d'un festival qui, malgré les années d'interruption, demeure profondément ancré dans la mémoire collective, en redonnant à Tabarka l'un de ses rendez-vous culturels les plus emblématiques. Entre mer et montagne, entre héritage du jazz et nouvelles perspectives, la ville s'apprête à renouer avec l'esprit d'un festival qui a façonné son identité culturelle et contribué à sa renommée bien au-delà des frontières