Tunisie: 18 jours de spectacles - Le pays capitale du cirque et des ARTs de la rue

La 9ème édition du Festival international d'art du cirque et des arts de la rue se tiendra du 11 au 28 juin 2026 sous le signe « Le cirque de demain commence aujourd'hui ».

Réunissant des artistes et créateurs issus de plus de dix pays, cette manifestation culturelle et artistique , selon le communiqué de presse, 12 gouvernorats, contribuant ainsi à la décentralisation culturelle et au rayonnement de la Tunisie en tant que destination internationale des arts du cirque et des arts de la rue.

Organisée par l'Association Paparouni des arts du cirque, en partenariat avec l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et les délégations régionales des affaires culturelles, cette édition couvrira les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse.

A travers cette présence dans différentes régions du pays, le festival vise à rapprocher cette expression artistique du public et à offrir aux spectateurs l'opportunité de découvrir les expériences les plus récentes dans les domaines du cirque contemporain et des arts de la rue, ajoute la même source.

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Le festival accueillera des artistes et créateurs en provenance de dix pays: Espagne, Argentine, Italie, France, Chili, Guinée, Mauritanie, Algérie, Maroc et la Tunisie.

L'ouverture officielle du festival est prévue le 11 juin sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, avec de grandes parades et des spectacles en plein air. La cérémonie de clôture se déroulera le 28 juin dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le programme comprend des spectacles internationaux de cirque contemporain et d'arts de la rue, un village itinérant des arts qui parcourra les gouvernorats participants, ainsi que des parades et animations dans les espaces publics. Il prévoit également une résidence artistique internationale à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Mohammedia et un camp artistique dans le gouvernorat de Bizerte.

La programmation prévoit par ailleurs la troisième édition du concours national des arts du cirque au Temple des Eaux de Zaghouan, des rencontres professionnelles entre artistes tunisiens et étrangers ainsi que des circuits touristiques et culturels destinés à faire découvrir le patrimoine tunisien aux invités du festival.

Selon le calendrier officiel de la tournée, l'ouverture aura lieu à Tunis le 11 juin, suivie du camp artistique le 12 juin. Les spectacles se poursuivront à Bizerte le 13 juin, à Nabeul le 14 juin et au Kef le 15 juin, avant une journée consacrée à une visite touristique et culturelle le 16 juin.

La tournée se poursuivra ensuite à Sidi Bouzid le 17 juin, à Kairouan le 18 juin et à Zaghouan le 19 juin. Le 21 juin, l'espace de Radès accueillera le spectacle « Jungle Book ». Les représentations se poursuivront à Siliana le 23 juin et à Sfax le 25 juin. Une visite touristique et culturelle sera organisée à Sousse le 26 juin, avant une représentation à l'Ariana le 27 juin et la clôture officielle à Ben Arous le 28 juin.

Créé en 2018, le Festival international d'art du cirque et des arts de la rue a pour objectif de soutenir la création artistique, d'encourager les échanges culturels internationaux, de promouvoir le tourisme culturel et de consolider la position de la Tunisie en tant que plateforme internationale des arts vivants.