Tunisie: Coup de filet sécuritaire à Sousse - Des dizaines de personnes interpellées et des véhicules saisis

8 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les unités sécuritaires de Sousse ont procédé, dans la nuit du 6 au 7 juin 2026, à l'interpellation de 52 individus recherchés par la justice dans le cadre de différentes affaires, lors d'une vaste opération sécuritaire menée dans la région.

L'intervention, conduite sous la supervision de la direction régionale de la Sûreté nationale de Sousse et en coordination avec les unités de la police de Sousse-ville, s'est également soldée par la saisie de 84 véhicules à deux roues.

Selon une source sécuritaire, les agents ont procédé à la confiscation de 72 motos légères et 12 motos lourdes, après avoir constaté l'absence de documents légaux obligatoires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.