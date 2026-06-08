Tunisie: Coup de filet sécuritaire à Sousse - Des dizaines de personnes interpellées et des véhicules saisis

Les unités sécuritaires de Sousse ont procédé, dans la nuit du 6 au 7 juin 2026, à l'interpellation de 52 individus recherchés par la justice dans le cadre de différentes affaires, lors d'une vaste opération sécuritaire menée dans la région.

L'intervention, conduite sous la supervision de la direction régionale de la Sûreté nationale de Sousse et en coordination avec les unités de la police de Sousse-ville, s'est également soldée par la saisie de 84 véhicules à deux roues.

Selon une source sécuritaire, les agents ont procédé à la confiscation de 72 motos légères et 12 motos lourdes, après avoir constaté l'absence de documents légaux obligatoires.