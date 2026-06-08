Tunisie: Mortalité massive de poissons à la plage de Soliman

8 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La plage de Soliman a été le théâtre, ce dimanche, de la découverte d'importantes quantités de poissons morts, principalement des sardines et des mulets.

Ce phénomène, qui suscite l'inquiétude des habitants, semble se répéter chaque année à la même période, selon des témoignages locaux.

D'après le journaliste et observateur des affaires locales Oussema Ben Aïcha, dans une déclaration à Diwan FM, cette mortalité serait liée à une pollution du littoral, alimentée notamment par les rejets provenant des oueds El Bay et Saltan. La zone côtière concernée présenterait également des signes visibles de dégradation, avec des changements de couleur et d'odeur de l'eau de mer.

La situation ne se limite pas aux poissons. Ces derniers jours, des carcasses d'animaux, dont environ dix moutons en état de décomposition avancée, ont été rejetées par les courants marins sur le rivage. Des tortues marines mortes ont également été signalées sur le littoral de Soliman.

Ces observations ravivent les inquiétudes quant à l'état environnemental de cette zone côtière et la récurrence de ces phénomènes de mortalité animale.

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