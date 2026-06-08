Togo: Lomé Container Terminal soutient le CMS de Klobatèmé avec un don de consommables médicaux

La société Lomé Container Terminal (LCT) a procédé, ce vendredi, à la remise d'un premier lot de consommables médicaux au Centre Médico-Social (CMS) de Klobatèmé, dans la commune Golfe 1. Cette action s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur du bien-être des populations et du renforcement du système de santé local.

Composé de divers consommables médicaux, ce don vise à accompagner le fonctionnement du CMS de Klobatèmé récemment ouvert et à améliorer la qualité des soins offerts aux patients. Il permettra au personnel médical et paramédical de disposer des outils nécessaires pour assurer efficacement ses missions quotidiennes.

Lors de la cérémonie de remise, le Directeur général de Lomé Container Terminal, Tim Vancampen, a salué l'initiative de la mairie de Golfe 1 qui a permis la construction et la mise en service de cette infrastructure sanitaire.

« C'est impressionnant comme initiative. Le personnel est là et c'est un plaisir de contribuer à l'opérationnalisation du CMS », a-t-il déclaré.

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Le responsable de LCT a également annoncé que d'autres lots de consommables médicaux seront mis à disposition dans les mois à venir afin d'assurer un approvisionnement régulier du centre et de contribuer davantage à la santé des populations de la localité.

De son côté, le maire de la commune Golfe 1, Gbloekpo Koamy Gomado, a exprimé sa gratitude à l'endroit de Lomé Container Terminal pour son accompagnement constant dans plusieurs secteurs de développement.

« La LCT vient encore une fois de démontrer qu'elle est une société responsable. Elle nous accompagne dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement et à présent de la santé », s'est réjoui l'édile.

Un centre de santé désormais opérationnel

Construit par la mairie de Golfe 1, le Centre Médico-Social de Klobatèmé est désormais pleinement opérationnel grâce à l'appui du ministère de la Santé qui y a déployé le personnel médical et paramédical nécessaire. La commune a également doté l'établissement des équipements médicaux de base conformes aux normes en vigueur.

Profitant de cette cérémonie, le maire Gomado a invité les populations à fréquenter davantage le centre afin de bénéficier de soins de proximité et de qualité.

Le CMS de Klobatèmé offre plusieurs prestations, notamment la médecine générale, les services de maternité, le laboratoire d'analyses médicales ainsi que les examens d'échographie.

À travers ce partenariat entre la municipalité et le secteur privé, la commune Golfe 1 renforce progressivement son offre sanitaire, avec pour objectif de rapprocher davantage les soins de santé des citoyens et d'améliorer leurs conditions de vie.