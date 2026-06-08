Togo: Le Pieu de Lomé Togo Bè appelle à l'amour et au service du prochain

La chapelle de Kégué a servi de cadre, les 6 et 7 juin 2026, à la conférence semi-annuelle du Pieu de Lomé Togo Bè de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Placée sous le thème « Aimer son prochain, faire connaître l'Évangile et inviter tout le monde à venir au Christ », cette rencontre spirituelle a réuni dirigeants, membres et fidèles venus renforcer leur foi et leur engagement dans l'oeuvre du Seigneur.

Les travaux ont débuté le samedi avec une réunion de formation destinée aux dirigeants des paroisses et du pieu, suivie d'une session consacrée aux adultes. Le dimanche a été marqué par la grande session générale, au cours de laquelle plusieurs enseignements ont été dispensés autour de l'amour du prochain, du service chrétien et de la mission évangélique.

Dans son intervention, le président du Pieu de Lomé Togo Bè, Anyakou A. Sanvee-Cataria, a expliqué les raisons du choix du thème de cette édition.

« L'Évangile de Jésus-Christ que nous portons et que nous prêchons est un message d'amour. Nous avons voulu insister davantage sur ce principe afin de renforcer notre manière de servir et de faire avancer l'oeuvre », a-t-il déclaré.

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Selon lui, les sessions de formation organisées à l'intention des dirigeants visent à leur permettre d'accomplir efficacement leur mission auprès des membres des différentes paroisses. L'accent a notamment été mis sur l'accompagnement des fidèles qui se sont éloignés de l'Église.

« Nous avons réfléchi à la manière d'aider ceux qui ne viennent plus aux réunions à retrouver le chemin de l'Évangile. Si nous les aimons davantage et leur témoignons plus d'attention, cela peut raviver en eux les convictions qui les avaient conduits à rejoindre l'Église », a-t-il souligné.

Au-delà de l'invitation adressée aux membres à revenir vers le Christ, les enseignements ont également insisté sur l'importance pour chaque fidèle d'être un exemple vivant des valeurs chrétiennes. Charité, patience, honnêteté et esprit de service ont été présentés comme des principes fondamentaux devant guider la vie quotidienne des croyants.

Organisées tous les six mois, les conférences semi-annuelles constituent un moment privilégié de ressourcement spirituel. Elles permettent aux membres de renouveler leur engagement, de recevoir des enseignements inspirants et d'éviter que l'action missionnaire ne s'installe dans une routine.

« L'oeuvre est grande et exigeante. Ces conférences nous aident à nous relancer, à nous encourager mutuellement et à nous rappeler pourquoi nous accomplissons cette mission », a affirmé le président du pieu.

Concernant l'évolution de l'Église dans la région, M. Sanvee-Cataria a indiqué que le Pieu de Lomé Togo Bè compte actuellement sept paroisses et deux branches, soit un total de neuf unités. L'Église nourrit également l'ambition d'étendre davantage son action missionnaire vers plusieurs localités du pays, notamment Aného, Ekpui et Vogan.

Convaincus que l'Évangile de Jésus-Christ est porteur de salut et de transformation, les responsables du pieu entendent poursuivre leurs efforts pour faire connaître son message au plus grand nombre.

À travers cette conférence, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'amour du prochain, du service désintéressé et du rapprochement des hommes avec le Christ.