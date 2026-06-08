Burkina Faso: Autosuffisance alimentaire - Le Polyter présenté comme un levier

La société I Group AMAD Burkina Faso a organisé une journée portes ouvertes pour promouvoir le polyter, un hydro-rétenteur fertilisant, samedi 6 juin 2026, à Ouagadougou.

La société I Group AMAD Burkina Faso entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers la vulgarisation du Polyter, un hydro-rétenteur fertilisant, destiné à améliorer la disponibilité de l'eau pour les cultures et à restaurer la fertilité des sols. Pour faire découvrir cette innovation aux acteurs du monde agricole et au grand public, elle a organisé une journée portes ouvertes, samedi 6 juin 2026, à Ouagadougou. La rencontre s'est articulée autour du thème : « Le Polyter, un moyen de renforcement de la résilience climatique des producteurs et de restauration de la fertilité des terres au Sahel ».

Selon l'ingénieur en vulgarisation agricole, Dominique Lompo, l'atteinte de la sécurité alimentaire passe inéluctablement par la maîtrise de l'eau, une ressource devenue de plus en plus déterminante dans un contexte de changement climatique. Il a poursuivi que le Polyter permet de retenir et de mobiliser l'eau au profit des plantes, réduisant ainsi les effets des poches de sécheresse.

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M. Lompo a confié qu'il contient également des éléments fertilisants qui favorisent la croissance des cultures tout en contribuant à la restauration progressive de la fertilité des sols. « Le polyter est actif pendant 3 à 5 ans selon les types de plantes et le kilogramme coûte 21 000 F CFA », a-t-il souligné.

Pour lui, l'adoption de cette technologie présente des avantages à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, a soutenu Dominique Lompo, elle permet aux producteurs de réduire leurs besoins en irrigation, tandis que sur le plan agronomique, elle contribue à maintenir la fertilité des terres tout en améliorant les rendements. Il a, à cet effet, souhaité un accompagnement accru des pouvoirs publics pour favoriser la diffusion du Polyter auprès des producteurs, estimant que cette technologie pourrait contribuer durablement à l'atteinte des objectifs nationaux de sécurité alimentaire.

Représentant le parrain de la cérémonie, Alexis Bakoané, a salué l'initiative de I Group AMAD Burkina Faso. Il a relevé que l'entreprise s'est engagée à apporter des solutions à l'une des principales contraintes de l'agriculture sahélienne, à savoir l'insuffisance d'eau et les épisodes de sécheresse qui compromettent les productions agricoles. Pour M. Bakoané, le Polyter constitue une innovation susceptible d'accompagner durablement les ambitions du Burkina Faso en matière de sécurité et d'autosuffisance alimentaires. Alexis Bakoané a indiqué, par ailleurs, que des réflexions sont en cours en vue de développer des partenariats avec l'entreprise.