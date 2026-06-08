Afrique: Coupe du monde 2026 - Six arbitres africains retenus par la FIFA et de nouvelles règles en vigueur

La FIFA a dévoilé, samedi 7 juin 2026, la liste des arbitres sélectionnés pour officier lors de la Coupe du monde 2026. Parmi eux figurent plusieurs représentants africains appelés à exercer les fonctions d'arbitres centraux, d'arbitres assistants et d'arbitres vidéo (VAR).

Pour l'arbitrage central, le continent sera représenté par le Marocain Jalal Jayed, l'Algérien Mustapha Ghorbal, le Mauritanien Dahane Beida, le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, le Sud-Africain Abongile Tom et le Somalien Omar Abdulkadir Artan.

Le Maroc se distingue également dans le corps des arbitres assistants avec Mostafa Akarkad et Zakaria Brinsi, ainsi que dans l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) avec Hamza El Fariq.

Cette édition du Mondial revêt un caractère particulier en raison de plusieurs modifications apportées aux Lois du jeu, notamment dans le domaine de l'arbitrage. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le début de la compétition, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Lors d'une conférence de presse consacrée aux Lois du jeu, Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a présenté les principales évolutions réglementaires.

Une VAR aux compétences élargies

L'assistance vidéo à l'arbitrage verra son champ d'intervention élargi. Jusqu'à présent, elle pouvait être utilisée pour les buts, les penalties, les cartons rouges directs ou les cas d'erreur sur l'identité d'un joueur sanctionné.

Désormais, la VAR pourra également intervenir dans certaines situations impliquant un second carton jaune susceptible d'entraîner une exclusion, afin de permettre aux arbitres de corriger une décision manifestement erronée. Elle pourra aussi être sollicitée lorsqu'un corner a été accordé à tort, à condition que la vérification soit effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

Des remplacements plus rapides

Autre changement notable : les joueurs remplacés disposeront désormais de dix secondes pour quitter le terrain. En cas de dépassement de ce délai, le remplaçant devra attendre le prochain arrêt de jeu avant de pouvoir entrer, obligeant temporairement son équipe à évoluer en infériorité numérique.

Accélérer le rythme du jeu

Dans le même esprit, les remises en jeu devront être effectuées dans un délai maximal de cinq secondes. L'arbitre pourra signaler le décompte au joueur concerné. En cas de dépassement du temps imparti, la possession sera accordée à l'équipe adverse. Pour les dégagements de but, un retard pourra entraîner l'attribution d'un corner à l'équipe adverse.

Afin de limiter les pertes de temps, un joueur ayant reçu des soins sur la pelouse devra rester à l'extérieur du terrain pendant une minute avant de pouvoir réintégrer la rencontre.

Une mesure contre certains comportements antisportifs

La FIFA entend également lutter contre certaines pratiques observées sur les terrains. Les joueurs ne pourront plus se couvrir la bouche lors d'échanges jugés conflictuels avec les arbitres ou les adversaires, sous peine de sanction disciplinaire impliquant l’exclusion. Cette mesure vise notamment à renforcer la transparence et à prévenir certains comportements inappropriés.

Toutefois, les discussions considérées comme amicales ne sont pas concernées par cette disposition, un point qui suscite déjà des interrogations quant à son interprétation sur le terrain.