Ile Maurice: Année fiscale 2025-2026 - Dates clés et déductions

Pour l'année financière se terminant le 30 juin 2026, les contribuables devront déposer leur déclaration de revenus et s'acquitter de l'impôt dû auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA) avant le 15 octobre 2026. Le service de télé-déclaration préremplit automatiquement le formulaire avec les données actuellement disponibles auprès de la MRA.

Informations clés pour déclarer vos revenus du 1eᣴ juillet 2025 au 30 juin 2026 :

· Date limite de dépôt : 15 octobre 2026 (prévue).

Où déposer votre déclaration : en ligne via le portail des services de la MRA.

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· Ce dont vous avez besoin : votre identifiant (généralement votre numéro de carte d'identité nationale) et votre mot de passe.

· Données préremplies : votre formulaire sera prérempli avec des informations telles que vos revenus d'activité. Il vous incombe toutefois de vérifier, corriger et garantir l'exactitude des informations déclarées.

Allocations et déductions

Pour l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2026, les particuliers peuvent bénéficier d'allègements et de déductions, notamment :

Déductions pour personnes à charge : autorisées, sauf si le revenu net et exonéré de la personne à charge dépasse certains seuils, par exemple Rs 110 000 pour la première personne à charge.

Par ailleurs, depuis le 1eᣴ juillet 2025, le pays est passé d'un barème d'imposition de 11 tranches à un système progressif simplifié à trois tranches pour l'année fiscale 2025-2026. Cette nouvelle structure simplifie les démarches administratives tout en conservant la progressivité de l'impôt, afin de protéger les contribuables à faibles revenus et de mieux cibler les très hauts revenus.

Nouvelles tranches d'imposition

Les premiers Rs 500 000 de revenu imposable annuel : 0 % (exonération). Cela signifie qu'aucun impôt sur le revenu n'est prélevé sur les premiers Rs 500 000 de revenu de l'année.

Tranches suivantes (soit un revenu compris entre Rs 500 001 et Rs 1 000 000) : taux d'imposition de 10 %.

Montant supérieur à Rs 1 000 000 : taux d'imposition de 20 %.