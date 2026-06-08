Ile Maurice: Onze offres en lice pour la nouvelle piste

Le projet de modernisation de l'aéroport de Plaine-Corail, à Rodrigues, franchit une nouvelle étape. L'exercice d'appel d'offres international pour la construction de la nouvelle piste de 2,1 km et des infrastructures associées est officiellement clôturé. Au total, 11 soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres pour ce projet d'envergure.

L'ouverture des offres techniques a eu lieu le mercredi 3 juin 2026 au siège d'Airports of Mauritius Co. Ltd (AML), à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), à Plaine Magnien. L'exercice a été mené par la Project Implementation Unit d'AML, en présence de plusieurs représentants des soumissionnaires locaux et internationaux. Selon AML, les 11 offres reçues proviennent de soumissionnaires basés à Maurice, en Inde et en Chine.

Cette participation témoigne de l'intérêt porté à ce projet considéré comme stratégique pour le développement de Rodrigues. Conformément aux procédures établies et aux principes de transparence, les soumissions ont été déposées en deux parties distinctes : une offre technique et une offre financière. La prochaine étape consistera à procéder à l'évaluation détaillée des propositions techniques reçues afin de vérifier leur conformité avec les exigences du projet. Seules les entreprises répondant pleinement aux critères techniques pourront accéder à la phase suivante, soit l'ouverture et l'évaluation des offres financières.

Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piste de 2,1 km, destinée à renforcer les capacités opérationnelles de l'aéroport de Plaine-Corail. Il comprend également la modernisation des équipements de navigation aérienne, l'amélioration des infrastructures de sûreté et de sécurité, ainsi que plusieurs aménagements complémentaires. Cette modernisation vise à améliorer durablement la connectivité aérienne de Rodrigues, faciliter l'accessibilité de l'île et accompagner son développement économique et social sur le long terme.

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