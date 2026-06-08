Congo-Kinshasa: LINAFOOT-Play offs - Maniema Union fait tomber Mazembe à Lubumbashi et relance le suspense

L'AS Maniema Union a signé un exploit retentissant en s'imposant (2-1) face au TP Mazembe, ce dimanche 07 juin 2026 au stade TP Mazembe de Lubumbashi/Kamalondo, dans le cadre de la 10e journée. Une victoire de prestige qui rebat les cartes dans la course au titre.

Longtemps équilibrée, la rencontre a basculé en seconde période en faveur des Kambelembele de Kindu, plus réalistes et disciplinés. Après une première mi-temps fermée, c'est Benny Namboka qui a libéré les siens à la 64e minute, concluant une phase offensive bien menée.

Une défaite qui pourrait peser lourd

Porté par cet avantage, Maniema Union a accentué la pression et a été récompensé à la 75e minute grâce à Kazadi, qui a doublé la mise et douché les espoirs du public lushois.

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En face, le Tout Puissant Mazembe, pourtant solide dans son stade, a peiné à trouver des solutions offensives face à un bloc bien organisé. Les Corbeaux se sont réveillés trop tardivement, arrachant une réduction du score dans le temps additionnel (90+3) grâce à leur gardien Diouf. Ce dernier a transformé un penalty obtenu en toute fin de match.

Malgré ce sursaut, les hommes de Mazembe n'ont pas réussi à revenir au score. Ils ont ainsi concédé une défaite qui pourrait peser lourd dans le dénouement final.

Ce revers intervient au pire moment pour le club lushois, qui avait l'opportunité de s'emparer de la première place du classement. En effet, une victoire leur aurait permis de dépasser le FC Les Aigles du Congo, actuel leader.

Au lieu de cela, Mazembe reste bloqué à 20 points et voit la première place lui échapper, au moment où chaque point devient crucial dans cette phase décisive du championnat.

Avec ce succès précieux, Maniema Union grimpe à 16 points et se repositionne à la quatrième place.

L'échec de Don Bosco

Dans l'autre rencontre disputée plus tôt, le CS Don Bosco a été tenu en échec (2-2) par le FC Céleste, pourtant lanterne rouge du classement. Un faux pas qui coûte cher aux Salésiens dans leur tentative de remonter au classement.

Le FC Céleste, malgré ce point gagné, reste en difficulté avec seulement 2 unités, mais montre des signes de combativité.

Samedi au stade Kibasa, Lupopo s'est imposé 3-0 face à AS Simba. A Kinshasa FC les Aigles du Congo et l'AS Vclub ont fait match nul 0-0

Voici le classement provisoire :

FC Les Aigles du Congo - 22 points

TP Mazembe - 20 points

AS V.Club - 17 points

AS Maniema Union - 16 points

CS Don Bosco - 15 points

FC Saint Éloi Lupopo - 12 points

AS Simba - 6 points

FC Céleste - 2 points