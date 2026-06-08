Congo-Kinshasa: Accord de paix entre les Wazalendo et des habitants de Walikale

Les groupes de Volontaires pour la défense (VDP), actifs dans le secteur de Wanianga, groupement Waloa-Uroba, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu), et la population civile ont enterré la hache de guerre ce dimanche 7 juin 2026. L'accord a été conclu à l'issue d'un dialogue de trois jours organisé à Ntoto par le conseil territorial de la jeunesse de Walikale, avec l'appui de la MONUSCO.

Ce dialogue social visait à rétablir la paix, promouvoir le vivre-ensemble et renforcer la cohésion sociale entre les VDP et la population locale.

Ces assises ont réuni les autorités politico-administratives, les leaders des groupes de Volontaires pour la défense, notamment le groupe VDP Uhuru du général autoproclamé Mashite, les délégués de la 34e région militaire ainsi que les différentes couches de la population du groupement Waloa-Uroba. Les participants se sont engagés à privilégier le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique en vue d'une paix durable dans cette entité.

Le coordonnateur de l'organisation Groupe d'action pour la protection de l'enfance (GAPE), Bams Bayomba Mishiki, explique qu'il y avait mésentente entre les civils et les combattants Wazalendo. Grâce à ces accises, selon lui, les deux parties se sont demandé pardon et la page est tournée.

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Pour les organisateurs, ce mini-dialogue a permis de rapprocher les Forces armées de la RDC et les groupes Wazalendo. Désormais, les participants ont convenu de parler d'une même voix afin de contribuer au développement de leur entité.