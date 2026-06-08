Congo-Kinshasa: Accord de paix entre les Wazalendo et des habitants de Walikale

7 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les groupes de Volontaires pour la défense (VDP), actifs dans le secteur de Wanianga, groupement Waloa-Uroba, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu), et la population civile ont enterré la hache de guerre ce dimanche 7 juin 2026. L'accord a été conclu à l'issue d'un dialogue de trois jours organisé à Ntoto par le conseil territorial de la jeunesse de Walikale, avec l'appui de la MONUSCO.

Ce dialogue social visait à rétablir la paix, promouvoir le vivre-ensemble et renforcer la cohésion sociale entre les VDP et la population locale.

Ces assises ont réuni les autorités politico-administratives, les leaders des groupes de Volontaires pour la défense, notamment le groupe VDP Uhuru du général autoproclamé Mashite, les délégués de la 34e région militaire ainsi que les différentes couches de la population du groupement Waloa-Uroba. Les participants se sont engagés à privilégier le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique en vue d'une paix durable dans cette entité.

Le coordonnateur de l'organisation Groupe d'action pour la protection de l'enfance (GAPE), Bams Bayomba Mishiki, explique qu'il y avait mésentente entre les civils et les combattants Wazalendo. Grâce à ces accises, selon lui, les deux parties se sont demandé pardon et la page est tournée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les organisateurs, ce mini-dialogue a permis de rapprocher les Forces armées de la RDC et les groupes Wazalendo. Désormais, les participants ont convenu de parler d'une même voix afin de contribuer au développement de leur entité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.