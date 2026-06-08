Sénégal: Festival du cinéma de Khourigba - Le Sénégalais Nicolas Sawalo Cissé remporte le Prix du meilleur scénario

Dakar — Le film "La mémoire du manguier" du réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé a remporté le Prix du meilleur scénario dans la catégorie long métrage à la 26ème édition du Festival international du cinéma africain de Khourigba (FICAK), au Maroc.

Le palmarès de ce grand rendez-vous du cinéma, qui s"est tenu du 30 mai au 6 juin, a été publié sur la page Facebook de l'évènement clôturé, samedi, au sud-est de Casablanca.

Le film, "La mémoire du manguier", sorti l'année dernière, plonge le spectateur au coeur d'un grand quartier informel et bidonville de Dakar surnommé "Cité imbécile", détruit en juillet 2023, où le personnage principal, une figure morale respectée, accueille les habitants sous un grand manguier pour écouter leurs préoccupations.

L'équilibre de la communauté est bouleversé lorsque l'imam a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, suscitant un élan de solidarité visant à l'accompagner dans cette épreuve. La musique du film est composée par Jean-Philippe Rykiel.

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Diplômé de la première promotion de l'École d'architecture de Dakar, fondateur des studios Niciss Productions, Nicolas Sawalo Cissé poursuit avec ce film tourné au village des arts de Dakar une oeuvre centrée sur l'observation des cités, la spiritualité et les dynamiques sociales.

"La Mémoire du Manguier" est également un hommage à Djibril Diop Mambety, Cheikh Anta Diop et Cheikh Ahmadou Bamba. Le film a déjà été récompensé en Belgique du Prix du public au Festival international du Film de Bruxelles.

Nicolas Sawalo Cissé, également auteur de "Mbeubeuss, le terreau de l'espoir", un film sorti en 2014, a en outre fait savoir que les deux acteurs principaux du film Ibrahima Mbaye Thié qui joue le rôle de l'imam Abibi et Rokhaya Niang ont obtenu des mentions spéciales.

Lors du FICAK un hommage a été rendu au cinéaste camerounais Bassek Ba Kodhio décédé le 12 mai dernier.

Palmarès du FICAK

Longs métrages

Grand Prix Ousmane Sembène : "La Voix de Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Prix du Jury Noureddine Saïl : "The Settlement" de Mohamad Rashad (Égypte)

Prix de la Réalisation Idrissa Ouédraogo : "Goundafad" d'Ali Benjelloun (Maroc)

Prix du Scénario Samir Farid : "La Mémoire du Manguier" de Nicolas Sawalo Cissé (Sénégal)

Prix du Meilleur Rôle Masculin Mohamed Bastaoui : Younes Bouab pour "L'Héritier des Secrets" (Maroc)

Prix du Premier Rôle Féminin : Michelle Lemuya Ikeny pour "NAWI" (Kenya)

Courts métrages

Grand Prix Nejib Ayad : "Another End" de Tarick Rasmi (Maroc)

Prix du Scénario Poulin Soumanou Vieyra : "Anima" de Boubécrine Ibrahim El Mony (Mauritanie)

Mention Spéciale du Jury : "The Sea Remember My Name" de Hussein Hossam (Égypte)