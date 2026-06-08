Sénégal: Mbacké - L'IEF célèbre l'excellence scolaire

L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké a célébré, samedi 6 juin 2026, ses meilleurs élèves à l'occasion d'une journée de l'excellence organisée autour du thème : « Refondation du système éducatif : promouvoir le mérite, l'innovation et les valeurs ».

Cette cérémonie, qui a réuni autorités éducatives, enseignants, parents d'élèves et partenaires de l'école, a permis de récompenser les élèves les plus méritants du département et de mettre en lumière les performances enregistrées tout au long de l'année scolaire. Sous la conduite de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, l'événement a été marqué par la remise de distinctions à 101 élèves issus des différents ordres d'enseignement, du préscolaire au moyen-secondaire. Selon l'inspecteur, cette initiative vise à promouvoir la culture de l'excellence et à encourager les apprenants à redoubler d'efforts dans leurs études. « Parmi ces élèves, il y a des élèves du préscolaire au nombre de 6, il y a des élèves de l'élémentaire au nombre de 49 », a expliqué M. Kane.

S'agissant du cycle moyen-secondaire, l'IEF a adopté une démarche spécifique. Dans les établissements publics, le meilleur élève de chaque école a été sélectionné et récompensé. Pour les établissements privés, des tests de sélection ont été organisés afin d'identifier les apprenants les plus performants. À l'issue de ce processus, 32 élèves du moyen-secondaire privé ont été distingués.

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La cérémonie a également permis d'honorer les cinq lauréates du concours Miss Math et Miss Science, une initiative destinée à promouvoir l'excellence féminine dans les disciplines scientifiques. L'élève ayant remporté une médaille d'or lors des précédentes Olympiades scolaires a également reçu une distinction spéciale. En outre, plusieurs enseignants admis à la retraite ont été honorés pour les services rendus à l'éducation et leur contribution à la formation de générations d'élèves.

Pour les responsables de l'IEF, cette journée constitue un moment de reconnaissance, mais aussi un levier de motivation pour l'ensemble de la communauté éducative. Le bilan de cette édition a été jugé satisfaisant au regard de la mobilisation et de l'engagement des différents acteurs.

Marraine de la cérémonie, Amy Lom a particulièrement insisté sur la place grandissante des filles dans les performances scolaires du département. Constatant que les lauréates figuraient en nombre important parmi les récipiendaires, elle a salué leur détermination et les a invitées à poursuivre leurs efforts.

Selon elle, l'excellence tend aujourd'hui à se conjuguer au féminin dans le département de Mbacké. Elle a exhorté les jeunes filles à croire en leurs capacités, à persévérer dans le travail et à viser toujours plus haut. Profitant de cette tribune, elle leur a également adressé ses encouragements à l'approche des examens de fin d'année.