Sénégal: Kalidou Koulibaly - « Le Sénégal est la meilleure équipe du monde »

Après des mois d'attente, le Mondial 2026 pointe le bout de son nez. La compétition débute ce 11 juin 2026 avec l'affiche Mexique-Afrique du Sud. Le Sénégal, quant à lui, débutera le 16 juin avec un choc contre la France, qui a disputé les deux dernières finales. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a affiché les ambitions de son équipe.

Kalidou Koulibaly et les Lions voient grand. Vainqueurs de la CAN 2025, les coéquipiers de Sadio Mané veulent marquer les esprits pour cette édition en Amérique du Nord. Dans un entretien avec RMC Sport, Koulibaly a été cash.

« On sait qu'on est capable de faire de grandes choses, j'espère qu'on le fera. On va garder les pieds sur terre aussi. C'est une Coupe du monde, on sait que ce sera très difficile mais on sait aussi qu'on a le talent, la qualité, l'humilité et le professionnalisme pour aller le plus loin possible. Notre objectif sera de faire rêver les Sénégalais. Je rêve grand. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. On sait qu'il y a aussi d'autres équipes et d'autres joueurs de classe mondiale. On sait que ce sera très difficile. Mon objectif, c'est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Ça passe par jouer des matchs, être humble, par le fait de souffrir et d'avoir beaucoup de discipline », a lancé le défenseur.

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L'homme aux 2 CAN (2021-2025) pense toutefois qu'il faudra se démener. « Ça passe aussi par le fait de croire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Personne n'y croira pour nous, si on ne le fait pas nous-mêmes. On sait qu'on est capable de faire une grande Coupe du monde. Nos attentes sont très élevées. On espère passer les quarts au minimum, c'est un premier objectif. Ensuite, on a tous un rêve derrière notre tête. »

Kalidou Koulibaly a ensuite évoqué le duel tant attendu contre la France le 16 juin. Pour lui, ce sera un beau match, mais les émotions liées à 2002 devront être laissées de côté. « On va tout faire pour le gagner mais on va oublier ce qu'il s'est passé en 2002. On est en 2026. On sait que ce sera un match très important contre l'équipe de France, en ouverture. On veut toujours bien commencer les compétitions, ça passe par des victoires. Ce sera un match contre l'une des meilleures équipes au monde, la rencontre sera regardée. Il ne faut pas résumer cette Coupe du monde à ce match contre la France. »