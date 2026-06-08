Le président Barrow a ordonné la mise en place d'une commission d'investigation indépendante en vue d'enquêter sur les accusations de faute professionnelle visant l'ancien Chef d'Etat-Major des Forces Armées de la Gambie, le lieutenant général Mamat O.A. Cham, a annoncé le ministre de l'information, Dr Ismaila Ceesay, lors de la conférence de presse mensuelle du gouvernement.

Cette démarche découle des allégations proférées par Modou Saine, l'ancien assistant personnel de l'ex Chef d'Etat-Major. Selon le ministre de l'information, les Forces Armées de la Gambie ont signalé lors d'un récent point de presse l'absence de preuve concrète et annoncé que l'institution militaire du pays mènerait une enquête complète, impartiale et indépendante.

Le ministre a également confirmé que le président Barrow a accepté la démission du lieutenant général Cham suite aux accusations de faute professionnelle proférées contre lui. En harmonie avec les dispositions constitutionnelles, le lieutenant général Ousman Gomez a été nommé Chef d'Etat-Major par intérim des Forces Armées de la Gambie.

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Le Ministère de l'Information a également annoncé que le major-général Gomez a officiellement pris ses fonctions et a réaffirmé son attachement au professionnalisme et sa dévotion à la sécurité nationale au cours d'un appel de courtoisie au ministre de la défense, Mr Sering Modou Njie.

Dr Ceesay, le ministre de l'information, a poursuivi sa conférence de presse en fournissant une mise à jour sur les activités gouvernementales. Le ministre a révélé que le président Barrow a récemment accueilli le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à l'Aéroport International de Banjul pour une visite de travail visant à renforcer les relations bilatérales et la coopération entre la Gambie et le Sénégal.

« Le président Faye a passé la majeure partie de la journée en discussion avec le président Barrow. Les deux leaders ont exploré les moyens d'approfondir les liens entre les deux pays voisins, » a-t-il précisé.

Le ministre de l'information a également révélé que le président Barrow avait accueilli une délégation de TIBU Africa en provenance du Maroc suite au lancement d'un Programme de Soutien aux Jeunes en Gambie. Cette initiative, a-t-il déclaré, accorde la priorité au développement des jeunes, aux activités sportives à l'école, à la promotion de la santé et la vulgarisation des Centres d'Apprentissage et de Formation Technique, et vise à atteindre sur le long terme plus de 600 écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire d'ici 2030.

Il a ajouté que ce programme s'aligne avec l'objectif global du gouvernement visant la promotion de l'éducation et de la santé à travers le sport.

Dans le domaine de l'éducation, le ministre de l'information a révélé que le Ministère de l'Education Primaire et Secondaire a annoncé que le statut professionnel d'un nombre de diplômés avait été régularisé suite à une récente procédure de vérification. Le ministre a également exhorté les individus en situation irrégulière de présenter leurs documents pour examen.

En outre, il a déclaré que les membres du personnel administratif et du corps enseignant qui n'avaient pas été incorporés dans la procédure de recensement des fonctionnaires ont été requis de participer à la phase ultime de la procédure de recensement prévue du 4 au 15 Juin 2026.

Le Dr Ceesay a également annoncé que la Gambie avait pris part au Sommet Afrique-Corée des Ministres des Affaires Étrangères à Seoul, en Corée du Sud, et ce, dans le cadre de discussions portant sur le commerce, les investissements, la transformation numérique, l'agriculture et le développement du capital humain.

Poursuivant, il a affirmé que le Ministère des Affaires Étrangères avait émis un avis de securite aux Gambiens résidant en Afrique du Sud suite à des témoignages faisant état de la recrudescence de sentiments xénophobes, exhortant les citoyens à pratiquer la prudence et à garder le contact avec les missions diplomatiques de la Gambie.

Entre-temps, le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines a annoncé une intervention du gouvernement à travers une subvention visant à stabiliser les prix du carburant. Selon le ministre, le gouvernement a procédé au décaissement de 150 millions de dalasis en vue d'amoindrir l'impact de la hausse des prix du carburant sur le marché mondial engendrée par les tensions au Moyen-Orient. Il a observé que c'est la troisième fois que le gouvernement décaisse des fonds pour alléger le fardeau des Gambiens cette année, dans la mesure où le gouvernement avait déjà décaissé plus de 300 millions de dalasis en Avril et 150 millions de dalasis en Mai dans le cadre de la mise en place de mesures d'allègement.

Dans un autre développement, il a révélé que le Ministère de l'Intérieur, à travers le Département de l'Immigration de la Gambie, avait également procédé à la réception de six véhicules destinés à renforcer les patrouilles de sécurité à la frontière et à consolider les efforts de lutte contre l'immigration irrégulière et autres défis sécuritaires transfrontaliers.

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