Congo-Brazzaville: L'ONG ACH Environnement assainit le littoral de Pointe-Noire

A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'Organisation non gouvernementale (ONG) ACH Environnement a initié, le 5 juin, une grande activité d'assainissement et de nettoyage de la plage de Songolo, dans le 5e arrondissement Mongo Mpoukou, à Pointe-Noire.

L'activité organisée en collaboration avec la société TotalEnergies a réuni les membres de l'ONG ACH Environnement, la communauté des pêcheurs, et des bénévoles. Avant le déploiement des participants le long de la plage de Songolo, une sensibilisation a été faite à l'endroit de la communauté des pêcheurs sur la gestion des déchets plastiques et la pollution marine.

« L'activité a eu pour but de conscientiser et d'éduquer les riverains ainsi que la communauté des pêcheurs à adopter des bons réflexes qui consistent à garder le littoral salubre, en le débarrassant des déchets plastiques dont les conséquences sur notre environnement sont incalculables. Une fois recueillis, ces déchets sont récupérés par les services habiletés de la mairie pour leur placement dans des lieux appropriés », a dit Ben Mpoussa Owassa, président de ACH Environnement.

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Le nettoyage du littoral, a-t-il dit, s'inscrit aussi dans la dynamique des actions menées par l'ONG à l'instar de la vulgarisation et la promotion du produit R, ce concept innovant qui désigne le plastique usagé désormais objet requalifié qui ne doit plus être perçu comme un déchet ou une nuisance. Le produit R est également normé pour s'intégrer de manière sécurisée et efficace dans le tissu industriel et commercial. Aussi, il est réintégré comme bien réutilisable ou matière première stratégique dans l'économie locale.

A la fin de l'activité, une performance pratique sur le recyclage des déchets plastiques a été réalisée par tous les bénévoles sous la supervision de Davy Bivihou Ngoma, membre de l'ONG ACH Environnement. En effet, à partir d'un objet plastique récupéré, une carte formant un globe terrestre a été formée, justifiant plus que jamais que la place du déchet plastique n'est pas à la poubelle. Il est et reste toujours utile à la population.