Congo-Brazzaville: Gouvernance - 'DAO', un nouveau projet pour améliorer le système de passation des marchés publics

Le Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et réformes (Pagir) a organisé, le 4 juin à Brazzaville, avec l'appui de la Banque mondiale, un atelier spécial pour valider le projet de Dossier d'appel d'offres (DAO), dédié au recrutement de la firme chargée de la conception, du développement et du déploiement de la future plateforme nationale de dématérialisation des marchés publics.

L'atelier s'est tenu sous la direction du coordonnateur du Pagir, Thomas Bandia, et a réuni les principaux acteurs du système national de passation des marchés publics. Au cours de celui-ci, les participants ont examiné, amendé puis validé le projet DAO avant le lancement du processus de recrutement de la firme qui accompagnera le Congo dans une transformation majeure.

Le document validé constitue la porte d'entrée dans une nouvelle génération des marchés publics qui prône la transparence, l'efficacité, accessible et adaptée aux standards internationaux. La mise en œuvre de ce projet transformera durablement la gestion des marchés publics au Congo et permettra de digitaliser l'ensemble du processus de passation des marchés publics.

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Le but étant d'améliorer la transparence, de réduire les délais de traitement, de sécuriser les données, de suivre en temps réel des opérations ainsi que d'améliorer l'accès des entreprises à la commande publique.

Ouvrant les travaux, le coordonnateur du Pagir a salué la tenue de cet atelier et rappelé l'intérêt de la dématérialisation des passations des marchés publics.

« Le projet de Dao devra garantir que le futur prestataire disposera d'un cadre clair pour proposer une solution adaptée aux réalités de l'administration congolaise, tout en répondant aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance numérique et de commande publique. La dématérialisation des marchés publics figure parmi les réformes structurantes engagées par le gouvernement, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique », a souligné Thomas Bandia.

A travers cet atelier, le Pagir confirme son rôle d'accompagnateur des réformes de gouvernance engagées par le gouvernement. Il continuera de soutenir les différentes étapes du processus afin de permettre au Congo de disposer d'un système moderne de gestion des marchés publics, performant, aux standards internationaux.